Спочатку вважалося, що причиною його смерті є анафілактичний шок. Однак лікарі не виявили слідів укусів на тілі загиблого.

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Українець загинув в Італії

Як розповіли ЗМІ, чоловік відпочивав на пляжі, коли на нього напав рій ос. Укус саме цих комах викликав в українця алергічну реакцію, тому він вирішив стрибнути у море, щоб урятуватися. Проте, на жаль, він загинув – припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через масову присутність ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Виявилося, що оси облаштували своє гніздо прямо у піску. Саме тому мер Кротоне постановив закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

Повідомляється, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

До слова, минулого року ЗМІ писали про одесита, який вдарив вуликом по голові поліцейського. Чоловік витрусив на правоохоронця бджіл, які покусали охоронця закону. У правоохоронця внаслідок удару утворився синець лівої тім'яної ділянки.