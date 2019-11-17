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      Украинец, который изобрел революционную технологию съемки лучших кадров в кино

      Сделано в Украине 66 Читати новину українською

      Анатолий Кокуша – украинец, который сейчас сотрудничает с ведущими голливудскими режиссерами, а его изобретение является настоящей революцией в киноиндустрии. Он спроектировал операторское оборудование, которое создало лучшие кадры "Титаника", "Гарри Поттера и Ордена Феникса", "Форсажа" и многих других.

      Вспоминая фильм "Титаник", в первую очередь приходит в голову легендарный кадр, когда Джек и Роза стоят на носу корабля. В 1997 году он заставил плакать миллионы зрителей во всем мире.

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      Однако мало кто знает, что за этой сценой стоит титаническая операторская работа. Зритель то вблизи наблюдает за эмоциями главных героев, то будто возвышается над влюбленными. Эффект полета и плавных движений камеры помогло достичь операторское оборудование, изготовленное украинской компанией "Фильмотехник".

      ► Первые идеи и революционные изобретения украинца

      Выходец из Крыма Анатолий Кокуш в советское время окончил Ленинградский институт киноинженеров и устроился на работу конструктором на киностудию имени Довженко в Киеве. Еще с тех времен вынашивал идею "оторвать" съемочную камеру от глаза оператора. Но его расчеты и опытные модели воспринимали иронично.

      Раскрыть свой конструкторский потенциал Кокуш смог уже после распада Союза. В начале 90-х основал компанию "Фильмотехник", которая стала уникальным сочетанием конструкторского бюро и мастерской. Одной из самых прогрессивных разработок "Фильмотехника" стал операторский кран "Каскад".

      "Каскад" – это сверхлегкая конструкция, стрела которой может вылетать на 21 метр. Благодаря крану режиссеры получили возможность разместить камеру в самых недоступных местах.

      Однією з найпрогресивніших розробок
      Одной из самых прогрессивных разработок "Фильмотехника" стал операторский кран "Каскад"

      Еще одной сенсационной разработкой в области киносъемок стал "Авторобот" – это четырехметровый кран с камерой, которая монтируется на крыше любого авто. Кран и камера могут плавно вращаться на 360 градусов вокруг машины, даже если та движется на большой скорости. Такая система позволяет снимать сногсшибательные ракурсы без толчков и колебаний.


      "Авторобот" – это четырехметровый кран с камерой

      ► Карьера в США

      Амбиции привели Анатолия в США. Голливудский рынок воспринял украинца не сразу. Но через несколько лет участия в выставках его техникой заинтересовался Джеймс Кэмерон – режиссер "Титаника". Постепенно к Кокушу выстроилась очередь заказчиков.

      Фильмы, снятые с помощью техники Кокуша

      • "Форсаж";
      • "Код да Винчи";
      • "Миссия невыполнима";
      • "Люди Икс";
      • "Мистер и миссис Смит";
      • "Гарри Поттер и Орден Феникса";
      • "Бэтмен".

      Режиссер Стивен Спилберг был поражен зрелищной картиной отъезда из города в фильме "Война миров", которую снимали украинский техникой.

      ► Награды

      В 2006 году украинец получил две награды от Американской академии киноискусств – так называемые технические Оскары. На счету Анатолия Кокуша также две награды Баварской киноакадемии – это европейский аналог американской премии.

      Нагороди Кокуша
      Награды Кокуша

      Даже получив мировое признание, Кокуш продолжает работать в Киеве. Говорит, что здесь дешевле и комфортнее. Полученные от заказов средства сразу вкладывает в новые проекты. Сейчас в ассортименте "Фильмотехника" – более 20 видов операторского оборудования. Фирма поставляет технику для съемок в десятки стран мира.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Награды Оскар Кино Голливуд Сделано в Украине
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