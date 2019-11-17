Українець, що винайшов революційну технологію зйомки найкращих кадрів у кіно

Анатолій Кокуша – українець, що зараз співпрацює з провідними голлівудськими режисерами, а його винахід є справжньою революцією у кіноіндустрії. Він спроєктував операторське обладнання, що створило найкращі кадри "Титаніка", "Гаррі Поттера та Ордену Фенікса", "Форсажу" та багато-багато інших.

Згадуючи фільм "Титанік", у першу чергу спадає на думку легендарний кадр, коли Джек та Роза стоять на носі корабля. У 1997 році він змусив плакати мільйони глядачів в усьому світі.

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Однак мало хто знає, що за цією сценою стоїть титанічна операторська робота. Глядач то зблизька спостерігає за емоціями головних героїв, то наче підноситься над закоханими. Ефект польоту та плавних рухів камери допомогло досягти операторське обладнання, вироблене українською компанією "Фільмотехнік".

Перші ідеї та революційні винаходи українця

Виходець із Криму Анатолій Кокуш за радянських часів закінчив Ленінградський інститут кіноінженерів і влаштувався на роботу конструктором на кіностудію імені Довженка у Києві. Ще з тих часів виношував ідею "відірвати" знімальну камеру від ока оператора. Та його розрахунки й дослідні моделі сприймали іронічно.

Розкрити свій конструкторський потенціал Кокуш зміг уже після розпаду Союзу. На початку 90-х заснував компанію "Фільмотехнік", яка стала унікальним поєднанням конструкторського бюро з майстернею. Однією з найпрогресивніших розробок "Фільмотехніка" став операторський кран "Каскад".

"Каскад" – це надлегка конструкція, стріла якої здатна вилітати на 21 метр. Завдяки крану режисери отримали можливість розмістити камеру у найбільш недоступних місцях.



Однією з найпрогресивніших розробок "Фільмотехніка" став операторський кран "Каскад"

Ще однією сенсаційною розробкою в галузі кінозйомок став "Авторобот" – це чотириметровий кран з камерою, що монтується на даху будь-якого авто. Кран та камера можуть плавно обертатись на 360 градусів довкола машини, навіть коли та рухається на шаленій швидкості. Така система дозволяє фільмувати карколомні ракурси без поштовхів і коливань.



"Авторобот" – це чотириметровий кран з камерою

Кар'єра у США

Амбіції привели Анатолія до США. Голлівудський ринок сприйняв українця не відразу. Та через кілька років участі у виставках його технікою зацікавився Джеймс Кемерон – режисер "Титаніка". Поступово до Кокуша вишикувалася черга замовників.

Фільми, зняті за допомогою техніки Кокуша

"Форсаж";

"Код да Вінчі";

"Місія нездійсненна";

"Люди Ікс";

"Містер та місіс Сміт";

"Гаррі Потер та Орден Фенікса";

"Бетмен".

Режисер Стівен Спілберг був вражений видовищною картиною від'їзду з міста у фільмі "Війна світів", яку знімали українською технікою.

Нагороди

У 2006 році українець отримав дві нагороди від Американської академії кіномистецтв – так звані технічні Оскари. На рахунку Анатолія Кокуша також дві нагороди Баварської кіноакадемії – це європейський аналог американської премії.



Нагороди Кокуша

Навіть здобувши світове визнання, Кокуш і далі працює у Києві. Каже, що тут дешевше і комфортніше. Отримані від замовлень кошти одразу вкладає у нові проєкти. Зараз в асортименті "Фільмотехніка" – понад 20 видів операторського обладнання. Фірма постачає техніку для зйомок у десятки країн світу.