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      Купался в Антарктиде и пил чай с бедуинами в Африке: украинец совершил кругосветное путешествие

      Сделано в Украине 20 Читати новину українською

      В детстве Артемий Сурин – обычный парень из Харькова – зачитывался приключенческими романами Жюля Верна и Даниэля Дефо и мечтал объехать всю планету. Взрослая жизнь отодвинула детские фантазии на второй план. Но однажды 38-летний бизнесмен и основатель Международного туристического сообщества понял: время пришло и воплотил детскую мечту в жизнь.

      Планирование кругосветного путешествия заняло несколько недель. Сурин решил придерживаться канонов Лондонского географического общества, которые составили более ста лет назад.

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      Требования строгие: нужно стартовать и финишировать в одной точке, пересечь все меридианы, дважды преодолеть экватор и побывать на всех континентах. И все это-без единого авиаперелета. Хотя последний пункт существенно осложнял логистику, путешественник нашел в этом плюсы.

      Самолет украдает ощущение именно этого океана. Ты не имеешь контакта с поверхностью Земли, а просто сидишь в кресле на высоте 10 тысяч метров и как ты можешь его почувствовать?
      – спрашивает путешественник.

      Путешествие под названием "Большой круг" началось 14 октября 2018 года. Артемий стартовал в Киеве и отправился на Запад. Путешествовал автомобилями, автобусами, поездами, а Атлантический океан пересекал на одном из крупнейших круизных лайнеров мира. Зато из Австралии в Азию возвращался на контейнеровозе.

      Украинец посетил космический центр NASA в Северной Америке и покорял горные вершины в Южной.


      Артемий Сурин в NASA

      Также Артемий подружился с кенгуру в Австралии, загорал и купался в Антарктиде и пил чай с бедуинами в Африке. А ночевка в пустыне Сахара стала одним из самых ярких впечатлений.

      Были и неприятные моменты. Артемия шокировало количество мусора в океане и на отдельных побережьях.


      Артемий был неприятно удивлен из-за мусора

      Путешественник снимал каждый момент путешествия с помощью камеры и дрона. Это, казалось бы, невинное занятие едва не обернулось для него несчастьем. Неприятный инцидент произошел на финишной прямой кругосветной поездки.

      За съемку дроном в Иране Сурина арестовали и обвинили в шпионаже. По этой статье наказывают жестоко – пожизненным заключением или даже смертной казнью. Дело быстро дошло до суда. К счастью, после тщательной проверки Артемия отпустили, и он покинул страну под консульским сопровождением.

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      Украинец завершил свое путешествие в конце июля 2019 года. За время кругосветного путешествия Сурин преодолел свыше 100 тысяч километров, пересек три океана, побывал на шести континентах и более чем в 40-ка странах.

      Артемій з бедуїном
      Артемий с бедуином

      В Киев Артемий вернулся трижды рекордсменом. Он стал первым украинцем, совершившим кругосветное путешествие за рекордные 280 дней. И первым гражданином, который объехал планету без авиаперелетов и популяризирует Украину в мире. Еще один рекорд на счету Сурина – съемка с помощью дрона всех континентов. Путешественник получил звание "Бренд-Амбасадора" от Книги рекордов Украины.

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      Большинство людей в мире мало знают об Украине, говорит Артемий. А в англоязычном Google самая распространенная информация – о войне и коррупции. Во время кругосветного путешествия путешественник пытался разрушить эти клише. Сурин убежден: Украина имеет большой потенциал, чтобы стать привлекательной для иностранных туристов. А еще надеется, что его пример будет вдохновлять украинцев на осуществление мечты.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Путешествия Австралия Африка Отдых Сделано в Украине
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