Купался в Антарктиде и пил чай с бедуинами в Африке: украинец совершил кругосветное путешествие

В детстве Артемий Сурин – обычный парень из Харькова – зачитывался приключенческими романами Жюля Верна и Даниэля Дефо и мечтал объехать всю планету. Взрослая жизнь отодвинула детские фантазии на второй план. Но однажды 38-летний бизнесмен и основатель Международного туристического сообщества понял: время пришло и воплотил детскую мечту в жизнь.

Планирование кругосветного путешествия заняло несколько недель. Сурин решил придерживаться канонов Лондонского географического общества, которые составили более ста лет назад.

Интересно! Американские Youtube-блогеры 2 недели путешествовали по Украине: что их поразило и разочаровало

Требования строгие: нужно стартовать и финишировать в одной точке, пересечь все меридианы, дважды преодолеть экватор и побывать на всех континентах. И все это-без единого авиаперелета. Хотя последний пункт существенно осложнял логистику, путешественник нашел в этом плюсы.

Самолет украдает ощущение именно этого океана. Ты не имеешь контакта с поверхностью Земли, а просто сидишь в кресле на высоте 10 тысяч метров и как ты можешь его почувствовать?

– спрашивает путешественник.

Путешествие под названием "Большой круг" началось 14 октября 2018 года. Артемий стартовал в Киеве и отправился на Запад. Путешествовал автомобилями, автобусами, поездами, а Атлантический океан пересекал на одном из крупнейших круизных лайнеров мира. Зато из Австралии в Азию возвращался на контейнеровозе.

Украинец посетил космический центр NASA в Северной Америке и покорял горные вершины в Южной.



Артемий Сурин в NASA

Также Артемий подружился с кенгуру в Австралии, загорал и купался в Антарктиде и пил чай с бедуинами в Африке. А ночевка в пустыне Сахара стала одним из самых ярких впечатлений.

Были и неприятные моменты. Артемия шокировало количество мусора в океане и на отдельных побережьях.



Артемий был неприятно удивлен из-за мусора

Путешественник снимал каждый момент путешествия с помощью камеры и дрона. Это, казалось бы, невинное занятие едва не обернулось для него несчастьем. Неприятный инцидент произошел на финишной прямой кругосветной поездки.

За съемку дроном в Иране Сурина арестовали и обвинили в шпионаже. По этой статье наказывают жестоко – пожизненным заключением или даже смертной казнью. Дело быстро дошло до суда. К счастью, после тщательной проверки Артемия отпустили, и он покинул страну под консульским сопровождением.

Невероятно! 10 самых красивых мест Европы по версии CNN

Украинец завершил свое путешествие в конце июля 2019 года. За время кругосветного путешествия Сурин преодолел свыше 100 тысяч километров, пересек три океана, побывал на шести континентах и более чем в 40-ка странах.



Артемий с бедуином

В Киев Артемий вернулся трижды рекордсменом. Он стал первым украинцем, совершившим кругосветное путешествие за рекордные 280 дней. И первым гражданином, который объехал планету без авиаперелетов и популяризирует Украину в мире. Еще один рекорд на счету Сурина – съемка с помощью дрона всех континентов. Путешественник получил звание "Бренд-Амбасадора" от Книги рекордов Украины.

Интересно! Где позавтракать во Львове: список мест, где лучшие завтраки

Большинство людей в мире мало знают об Украине, говорит Артемий. А в англоязычном Google самая распространенная информация – о войне и коррупции. Во время кругосветного путешествия путешественник пытался разрушить эти клише. Сурин убежден: Украина имеет большой потенциал, чтобы стать привлекательной для иностранных туристов. А еще надеется, что его пример будет вдохновлять украинцев на осуществление мечты.