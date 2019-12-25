Украинец, который путешествует вокруг света на инвалидной коляске: мотивирующая история

Николай Подрезан – украинский путешественник, открывает для себя планету взглядом с инвалидной коляски. За свои 65 лет он успел побывать в 63 странах мира. На собственном примере Николай уверенно доказывает, что инвалидность – это не приговор.

Проехав шесть континентов, преодолев в путешествиях самолетами, поездами, машинами более 230 тысяч километров, он доказал, что люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью.

Читайте также: Украинка расписала кружки Starbucks Петриковской росписью: впечатляющие работы художницы

Биография

У мужчины два высших образования – инженера-строителя и режиссера. В 90-х годах был одним из известных в Украине и Советском Союзе диск-жокеев. Он объездил с гастролями всю Украину, Камчатку, БАМ, Север России, Среднюю Азию, Прибалтику, Закавказье.

Николай Подрезан в начале 90-х годов

Автокастрофа, которая изменила жизнь мужчины

В 1991 году Николай Подрезан отправился по делам в Эстонию. Там он попал в ужасную автокатастрофу, следствием которой стал сложный перелом позвоночника. В 38 лет он оказался прикованным к инвалидной коляске.

Я стал перед выбором, что мне делать – бороться без надежды, или на коляске жить полноценно, и я выбрал второе,

– пояснил путешественник.

В то время Подрезана больше шокировала изолированность от общества, в которую попадают люди с инвалидностью. Он решил восполнить этот информационный вакуум. Устраивал телевизионные марафоны к Международному дню людей с инвалидностью, стал организатором многочисленных конкурсов, как "Мисс Украина на коляске", "Рыцарь Украины на коляске".



Шестичасовой телемарафон на УТ-1

Кроме этого, Николай Подрезан создал один из первых в Украине центров, в котором оказывается психологическая помощь для реабилитации людей с инвалидностью.

Как возникла идея кругосветного путешествия

В 2004 году мужчина стал одним из 120украинцев, которые несли факел во время киевского этапа эстафеты Олимпийского огня.

Николай Подрезан несет олимпийский огонь в Киеве

Именно тогда киевлянин поставил себе цель – повторить путь эстафеты Олимпийского огня 2004 года. Для воплощения своего замысла Подрезан даже продал недвижимость.

Что известно о маршруте эстафеты Олимпийского огня в 2004 году?

Во время Олимпиады-2004 году впервые в истории Олимпийских игр состоялась эстафета передачи Олимпийского огня, которая продолжалась 78 дней с участием 11 300 факелоносцев.



Международный маршрут проходил через 27 стран на пяти континентах: Австралия, Индия, Китай, Корея, Турция, Япония, Бразилия, Канада, Мексика, США, Египет, ЮАР, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Кипр Нидерланды, Россия, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.



В Киеве огонь был 5 июля 2004 года.

Проект "Планета Земля – ​​взгляд из инвалидной коляски"

В сентябре 2011 года украинец отправился в путешествие, которое переросло в проект "Планета Земля – ​​взгляд из инвалидной коляски". Компанию путешественнику составила жена Наталья, а также копия олимпийского факела, национальный флаг и маленький глобус, на котором Николай фиксировал посещенные места.

Николай Подрезан в Пекине

Путешественник путешествовал в течение семи лет. За это время он побывал в 26 странах на шести континентах. Маршрут, запланированный путешественником, охватывал 35 городов, однако Подрезан посетил лишь 34. Этап в Москве был отменен из-за войны с Россией.

Завершение проекта "Планета Земля – взгляд из инвалидной коляски": видео

Даже после официального окончания проекта киевлянин не сидит дома. В декабря 2019 году он посетил Объединенные Арабские Эмираты, в частности города Абу-Даби и Дубай. Объединенные Арабские Эмираты стали 63-ей страной, которую Николай Подрезан открыл для себя на инвалидной коляске.

Николай Подрезан и жена вместе с послом Украины в ОАЭ

Цель его странствий – не просто туризм. Активист стремится своим примером вдохновить других людей с инвалидностью жить полноценной жизнью. Кроме того, Подрезан изучает, как за рубежом устроена жизнь для людей с инвалидностью и тестирует доступность туристических достопримечательностей.



Николай Подрезан в США

Важным открытием стало то, что мировые памятники ЮНЕСКО с многовековой историей оборудованы современными подъемниками или лифтами. А вот в Украине, говорит путешественник, большинство старинных архитектурных сооружений не приспособлены для людей на колясках якобы из-за риска разрушения.

Интересно: Города против людей: почему украинские мегаполисы недоступны для украинцев

Николай Подрезан стремится изменить ситуацию, и уже планирует предоставить чиновникам конкретные идеи, как сделать Украину более доступной и привлекательной для туристов с инвалидностью.