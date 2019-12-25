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      Українець, який подорожує навколо світу на інвалідному візку: мотивуюча історія

      Зроблено в Україні 39

      Микола Подрезан – український мандрівник, який відкриває для себе планету поглядом з інвалідного візка. За свої 65 років чоловік встигнув побувати в 63 країнах світу. Він на власному прикладі впевнено показує, що інвалідність – це не вирок.

      Проїхавши шість континентів, подолавши в подорожах літаками, потягами, машинами понад 230 тисяч кілометрів, він довів, що люди з інвалідністю можуть жити повноцінним життям.

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      Біографія

      Чоловік має дві вищі освіти – інженера-будівельника та режисера. У 90-х роках був одним із відомих в Україні та Радянському Союзі диск-жокеїв. Він об’їздив із гастролями всю Україну, Камчатку, БАМ, Північ Росії, Середню Азію, Прибалтику, Закавказзя.

      Микола Подрезан
      Микола Подрезан на початку 90-х років

      Автокастрофа, яка змінила життя чоловіка 

      У 1991 році Микола Подрезан вирушив у справах до Естонії. Там він потрапив у жахливу автокатастрофу, наслідком якої став складний перелом хребта. У 38 років чоловік опинився прикутим до інвалідного візка.

      Я став перед вибором, що мені робити – чи боротися без надії, чи на візку жити повноцінно, і я вибрав друге,
      – пояснив мандрівник.

      У той час Подрезана найбільше шокувала ізольованість від суспільства, в яку потрапляють люди з інвалідністю. Він вирішив заповнити цей інформаційний вакуум. Влаштовував телевізійні марафони до Міжнародного дня людей з інвалідністю, став організатором численних конкурсів, як-от "Міс Україна на візку", "Лицар України на візку". 

      Телемарафон УТ-1
      Шестигодинний телемарафон на УТ-1

      Крім цього, Микола Подрезан створив один із перших в Україні центр, в якому надається психологічна допомога для реабілітації людей з інвалідністю. 

      Як виникла ідея навколосвітньої подорожі

      У 2004 році чоловік став одним зі 120 українців, які несли смолоскип під час київського етапу естафети Олімпійського вогню. 

      Микола Подрезан
      Микола Подрезан несе олімпійський вогонь у Києві

      Саме тоді киянин поставив собі за мету повторити шлях естафети Олімпійського вогню 2004 року. Задля втілення свого задуму Подрезан навіть продав нерухомість. 

      Що відомо про маршрут естафети Олімпійського вогню 2004 року?Під час Олімпіади-2004 року вперше за історію Олімпійських ігор відбулася естафета передачі Олімпійського вогню, яка тривала 78 днів за участі 11300 факелоносців. 

      Міжнародний маршрут проходив через 27 країн на п'яти континентах світу: Австралія, Індія, Китай, Корея, Туреччина, Японія, Бразилія, Канада, Мексика, США, Єгипет, ПАР, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Кіпр, Нідерланди, Росія,Україна, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція.  

      У Києві вогонь був 5 липня 2004 року. 

      Проєкт "Планета Земля – погляд з інвалідного візка"

      У вересні 2011 року українець вирушив у подорож, яка переросла у проєкт "Планета Земля – погляд з інвалідного візка". Компанію мандрівникові склала дружина Наталія, а також копія олімпійського смолоскипа, національний стяг та маленький глобус, на якому Микола фіксував відвідані місця.

      Микола Подрезан Пекін Подорож
      Микола Подрезан у Пекіні

      Мандрівник подорожував протягом семи років. За цей час він побував у 26 країнах на шести континентах. Маршрут, який запланував мандрівник, охоплював 35 міст, однак Подрезан відвідав лише 34. Етап у Москві був скасований через війну із Росією. 

      Завершення проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка": відео

      Навіть після офіційного закінчення проєкту киянин не сидить удома. У грудні 2019 року він відвідав Об'єднані Арабські Емірати, зокрема міста Абу-Дабі та Дубай.  Об'єднані Арабські Емірати стали 63-ю країною, яку Микола Подрезан відкрив для себе на інвалідному візку.

      Микола Подрезан Дубай ОАЕ
      Микола Подрезан та дружина разом із послом України в ОАЕ

      Мета його мандрівок – не просто туризм. Активіст прагне власним прикладом надихнути інших людей з інвалідністю жити повноцінним життям. Крім того, Подрезан вивчає, як за кордоном влаштоване життя для людей з інвалідністю та тестує доступність туристичних принад.

      Микола Подрезан США інклюзивність
      Микола Подрезан у США

      Важливим відкриттям стало те, що світові пам'ятки ЮНЕСКО із багатовіковою історією обладнані сучасними підйомниками або ліфтами. Натомість в Україні, каже мандрівник, більшість старовинних архітектурних споруд не пристосовані для людей на візках нібито через ризик руйнування.

      Цікаво: Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців

      Микола Подрезан прагне змінити ситуацію, і вже планує надати урядовцям конкретні ідеї, як зробити Україну доступнішою та привабливішою для туристів з інвалідністю.

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини України Зроблено в Україні Інклюзивність Подорожі Спорт
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