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      Украинец, который ввел моду на балет в США: удивительная история

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Игорь Юскевич – один из самых ярких танцовщиков балета середины 20 века. Его появление на сцене заставляло замирать женские сердца, а зрители в Северной и Южной Америках восхищались его атлетическим телосложением, грациозностью и изяществом танца. Мало кто знал, что в его жилах течет украинская кровь.

      Начало карьеры

      Игорь Юскевич родился в 1912 году в городе Пирятин, что на Полтавщине. из-за большевистской оккупации Украины его родители эмигрировали в тогдашнее Королевство Югославия в 1920 году.

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      Юскевич с детства занимался гимнастикой. В составе югославской команды участвовал в Олимпийских играх. В балет попал поздно – в 20-летнем возрасте. Известная балерина Ксения Грундт заметила парня на соревнованиях и предложила стать ее партнером.

      За короткое время Игорь овладел основами хореографии. Далее были первые выступления на сцене, официальное приглашение в труппу балета Парижской оперы, гастроли по европейским странам, Австралии и Новой Зеландии.


      Игорь Юскевич / Фото Iod.media

      В середине 1940-х годов танцовщик эмигрировал в США, где стал ведущим солистом Американского театра балета. Юскевич разрушал распространенные в обществе стереотипы о том, что балет – не мужское дело.

      Уроженец Полтавщины исполнил почти 100 партий в различных постановках. О нем писали газеты, его приглашали на телепрограммы. Именно популярность Юскевича дала мощный импульс развитию балета в США. В стране все больше людей посещали постановки и хотели заниматься балетом.

      Роли в голливудских лентах

      Юскевич пытался идти в ногу со временем. Он уважал каноны балетного искусства. Однако, когда была возможность, включал в постановки элементы модерна и джазового танца.


      Игорь Юскевич имел свой уникальный стиль / Фото Pinterest

      Одним из экспериментов для танцовщика стали съемки в фильме голливудского режиссера Джина Келли. "Приглашение к танцу" – лента-мюзикл, в которой актеры-танцовщики рассказывали зрителю историю исключительно с помощью движений. В общем выходец из Украины снялся в 4 голливудских кинокартинах.

      Смотрите видео режиссера Джина Келли с участием Юскевича:

      Собственная балетная школа

      Кроме США, Игорь Юскевич сыграл большую роль в становлении балета Кубы. Больше 10 лет его партнершей была кубинская танцовщица Алисия Алонсо.


      Игорь Юскевич и Алисия Алонсо / Фото из коллекции Мэри Кларк

      Дуэт длительное время гастролировал по странам Латинской Америки, специалисты в мире балета прозвали пару легендарной. После выхода на пенсию Юскевич открыл собственную балетную школу в Нью-Йорке, почти до самой своей смерти открывал миру новые таланты. 

      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Новости США Голливуд Кино Сделано в Украине
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