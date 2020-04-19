Українець, який ввів моду на балет у США: дивовижна історія

Ігор Юскевич – один із найяскравіших танцівників балету середини 20 століття. Його поява на сцені змушувала завмирати жіночі серця, а глядачі у Північній та Південній Америках захоплювалися його атлетичною статурою, граційністю та вишуканістю танцю. Мало хто знав, що в його жилах тече українська кров.

Початок кар'єри

Ігор Юскевич народився в 1912 році в місті Пирятин, що на Полтавщині. Через більшовицьку окупацію України його батьки емігрували до тодішнього Королівства Югославія в 1920 році.

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Юскевич із дитинства займався гімнастикою. У складі югославської команди брав участь в Олімпійських іграх. У балет потрапив пізно – у 20-річному віці. Відома балерина Ксенія Ґрундт помітила хлопця на змаганнях й запропонувала стати її партнером.

За короткий час Ігор опанував основи хореографії. Далі були перші виступи на сцені, офіційне запрошення до трупи балету Паризької опери, гастролі європейськими країнами, Австралією та Новою Зеландією.



Ігор Юскевич / Фото Iod.media

У середині 1940-х років танцівник емігрував до США, де став провідним солістом Американського театру балету. Юскевич руйнував поширені в суспільстві стереотипи про те, що балет – не чоловіча справа.

Уродженець Полтавщини виконав майже 100 партій у різноманітних постановках. Про нього писали газети, його запрошували на телепрограми. Саме популярність Юскевича дала потужний імпульс розвитку балету в США. У країні все більше людей відвідували постановки та хотіли займатися балетом.

Ролі у голлівудських стрічках

Юскевич намагався йти в ногу з часом. Він поважав канони балетного мистецтва. Проте, коли була можливість, включав у постановки елементи модерну та джазового танцю.



Ігор Юскевич мав свій унікальний стиль / Фото Pinterest

Одним з експериментів для танцівника стали зйомки у фільмі голлівудського режисера Джина Келлі. "Запрошення до танцю" – стрічка-мюзикл, у якому актори-танцівники розповідали глядачеві історію виключно за допомогою рухів. Загалом виходець з України знявся в 4 голлівудських кінокартинах.

Дивіться відео режисера Джина Келлі з участю Юскевича:

Власна балетна школа

Окрім США, Ігор Юскевич зіграв велику роль у становленні балету Куби. Понад 10 років його партнеркою була кубинська танцівниця Алісія Алонсо.



Ігор Юскевич та Алісія Алонсо / Фото з колекції Мері Кларк

Дует тривалий час гастролював країнами Латинської Америки, фахівці у світі балету прозвали пару легендарною. Після виходу на пенсію Юскевич відкрив власну балетну школу в Нью-Йорку, майже до самої своєї смерті відкривав світові нові таланти.