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      Украинец создает уникальную мебель из автозапчастей: яркие фото и видео

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      Иван Стецюк из Ивано-Франковска – радиофизик по образованию, но реставратор антиквариата по специальности. Недавно парень увлекся новым для него делом: превращает запчасти от авто в элементы интерьера.

      Некоторое время Иван экспериментировал с краской, пока наконец не нашел оптимальный вариант для своих изделий. Преимущественно изготавливает кресла и столики.

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      Над одним из столиков парень работал неделю. Рассказал, что самый тяжелый этап работы – почистить детали до блеска.


      Этот стол – из шестицилиндрового блока Ауди 2,5 V6

      Иван ищет эксклюзивные детали для своих изделий.

      "Я вижу что-то классное, старое, аутентичное. И хочется его доработать, чтобы люди его использовали, чтобы оно просто не покрывалось пылью", – рассказал автор мебели.

      Іван Стецюк
      Автор мебели Иван Стецюк

      Кроме запчастей, для изготовления кресел и диванов использует бочки от моторного масла. Такая мебель находит своих ценителей.

      Заказывают больше для дома и на подарки мастерам или автолюбителям. Думаю, что это связано с популярным сейчас индустриальным стилем "лофт". Очень много сейчас заведений в этом стиле, в частности в Ивано-Франковске,
      – отметил Иван.

      Теперь он размышляет над тем, чтобы изготавливать новые элементы интерьера: лампы и часы. А также опробовать различные варианты декора мебели, экспериментируя с цветами.


      Изделия мастера из Ивано-Франковска
       


      Изделия мастера из Ивано-Франковска


      Изделия мастера из Ивано-Франковска


      Изделия мастера из Ивано-Франковска

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      Теги: Новости Украины Бизнес Авто Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 канал
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