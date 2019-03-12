Українець створює унікальні меблі з автозапчастин: вражаючі фото та відео

Іван Стецюк з Івано-Франківська – радіофізик за освіто, але реставратор антикваріату за фахом. Нещодавно хлопець захопився новою для нього справою: перетворює запчастини від авто на елементи інтер'єру.

Деякий час Іван експериментував із фарбою, доки нарешті знайшов оптимальний варіант для своїх виробів. Переважно виготовляє крісла і столики.

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Над одним зі столиків хлопець працював тиждень. Розповів, що найважчий етап роботи – почистити деталі до блиску.



Цей стіл – з шестициліндрового блока Ауді 2,5 V6

Іван шукає ексклюзивні деталі для своїх виробів.

"Я бачу щось класне, старе, автентичне. І хочеться його доопрацювати, щоб люди його використовували, щоб воно просто не припадало пилюкою", – розповів автор меблів.



Автор меблів Іван Стецюк

Окрім запчастин, для виготовлення крісел та диванів використовує бочки від моторного масла. Такі меблі знаходять своїх поціновувачів.

Замовляють більше для помешкання й на подарунки майстрам або автолюбителям. Думаю, що це пов'язано із популярним зараз індустріальним стилем "лофт". Дуже багато зараз закладів навіть у цьому стилі, зокрема в Івано-Франківську,

– зазначив Іван.

Тепер він розмірковує над тим, щоб виготовляти нові елементи інтер'єру: лампи та годинники. А також випробувати різні варіанти декору меблів, експериментуючи із кольорами.



Вироби майстра з Івано-Франківська





Вироби майстра з Івано-Франківська



Вироби майстра з Івано-Франківська



Вироби майстра з Івано-Франківська