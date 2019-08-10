Украинец трагически погиб на заработках в Польше: детали

Украинский заробитчанин трагически погиб в польском городке Погорская Воля Малопольского воеводства. Во время строительства нового газопровода огромная труба скатилась в раскоп, где был мужчина.

От полученных травм украинец погиб на месте, сообщает издание in Poland.

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По информации экстренных служб Польши, труба, которая весила около 10 тонн, вырвалась из предохранительных устройств и скатилась в траншею, в которых работал 37-летний мужчина. Коллеги немедленно бросились на помощь и вытащили украинца.

Однако, к сожалению, внутренние травмы оказались смертельными — мужчина скончался, несмотря на попытки коллег его спасти.