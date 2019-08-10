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      Украинец трагически погиб на заработках в Польше: детали

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      Во время строительства газопровода в Польше огромная труба убила украинца
      Во время строительства газопровода в Польше огромная труба убила украинца / Иллюстративное фото

      Украинский заробитчанин трагически погиб в польском городке Погорская Воля Малопольского воеводства. Во время строительства нового газопровода огромная труба скатилась в раскоп, где был мужчина.

      От полученных травм украинец погиб на месте, сообщает издание in Poland.

      Интересно: В Польше будут судить украинцев за участие в международной преступной группе: детали

      По информации экстренных служб Польши, труба, которая весила около 10 тонн, вырвалась из предохранительных устройств и скатилась в траншею, в которых работал 37-летний мужчина. Коллеги немедленно бросились на помощь и вытащили украинца.

      Однако, к сожалению, внутренние травмы оказались смертельными — мужчина скончался, несмотря на попытки коллег его спасти.

      новости об украинских заробитчанах:
       
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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Заробитчане Новости Польши
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