Українець трагічно загинув на заробітках у Польщі: деталі

Український заробітчанин трагічно загинув у польському містечку Погорська Воля Малопольського воєводства. Під час будівництва нового газопроводу величезна труба скотилася до розкопу, де був чоловік.

Від отриманих травм українець загинув на місці, повідомляє видання in Poland.

Цікаво: У Польщі судитимуть українців за участь у міжнародній злочинній групі: деталі

За інформацією екстрених служб Польщі, труба, яка важила близько 10 тонн, вирвалася із запобіжних пристроїв та скотилася до розкопок, в яких працював 37-річний чоловік. Колеги негайно кинулися на допомогу та витягли українця.

Проте, на жаль, внутрішні травми виявилися смертельними — чоловік помер, не зважаючи на спроби колег його врятувати.