Украинец навеселе устроил ДТП в Польше: много пострадавших
Украинец устроил ДТП на национальной дороге Польши DK50 возле села Замение в Мазовецком воеводстве. В результате аварии госпитализировали 5 человек.
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Як сталося ДТП
Чоловік керував мікроавтобусом з пасажирами. Під час спроби обгону мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся в лобову з легковиком.
В результаті 10 осіб постраждали. Трьох пасажирів мікроавтобуса та двох з легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
ДТП з українцям за кордоном: останні події
- У Польщі двоє українців потрапили до лікарні внаслідок аварії 25 квітня. Їх збив автомобіль, водій якого заснув за кермом.
- Поблизу Вроцлава 29 травня трапилася аварія за участю легкового автомобіля Opel Movano і вантажівки Mersedes. У результаті ДТП на місці події загинув українець, він був за кермом легкового автомобіля.
- В Естонії 21 червня у ДТП загинув громадянин України. Mercedes-Benz, за кермом якого був українець, перевищив швидкість, вилетів з дороги та врізався у конструкцію мосту. Українські дипломати з'ясовують обставини трагедії.