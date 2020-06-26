Українець влаштував ДТП на національній дорозі Польщі DK50 біля села Замєнє в Мазовецькому воєводстві. Унаслідок аварії госпіталізували 5 людей.

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Як сталося ДТП

Чоловік керував мікроавтобусом з пасажирами. Під час спроби обгону мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся в лобову з легковиком.

В результаті 10 осіб постраждали. Трьох пасажирів мікроавтобуса та двох з легковика госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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