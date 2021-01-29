Украинка попала за решетку в России: ее обвиняют в избиении полицейского
В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Источник: РИА Новости
Суд состоялся 29 января. Собственно об аресте Ольги Бендас просило следствие.
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Арест Украинки в России: что известно
- Российский суд решил арестовать Ольгу Бендас на 2 месяца.
- Украинку обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, которое не является опасным для жизни или здоровья.
Арест Ольги Бендас: смотрите видео
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