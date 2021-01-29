В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: РИА Новости Суд состоялся 29 января. Собственно об аресте Ольги Бендас просило следствие. Актуально Навальный остается в СИЗО: суд отказался его освобождать Арест Украинки в России: что известно Российский суд решил арестовать Ольгу Бендас на 2 месяца.

Украинку обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, которое не является опасным для жизни или здоровья. Арест Ольги Бендас: смотрите видео Заметим! 23 января в городах России состоялись масштабные акции протеста в поддержку Навального. Традиционно российские власти пытались подавить митинги, поэтому силовики не только жестко бросали людей в автозаки, но и били чуть ли не всех, кто им попадал под руку. Всего задержали более 4 тысяч участников. Подробнее о тех событиях читайте по этой ссылке.