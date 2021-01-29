Українка потрапила за ґрати в Росії: її звинувачують у побитті поліцейського
У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: РИА Новости
Суд відбувся 29 січня. Власне про арешт Ольги Бендас просило слідство.
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Арешт українки в Росії: що відомо
- Російський суд вирішив арештувати Ольгу Бендас на 2 місяці.
- Українку звинувачують у застосуванні насильства щодо представника влади, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я.
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