У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: РИА Новости Суд відбувся 29 січня. Власне про арешт Ольги Бендас просило слідство. Актуально Навальний залишається в СІЗО: суд відмовився його звільняти Арешт українки в Росії: що відомо Російський суд вирішив арештувати Ольгу Бендас на 2 місяці. Українку звинувачують у застосуванні насильства щодо представника влади, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я. Арешт Ольги Бендас: дивіться відео Зауважимо! 23 січня в містах Росії відбулися масштабні акції протесту на підтримку Навального. Традиційно російська влада намагалася придушити мітинги, тому силовики не лише жорстко кидали людей у автозаки, а і били ледь не усіх, хто їм потрапляв під руку. Загалом затримали понад 4 тисячі учасників. Докладніше про ті події читайте за цим посиланням.