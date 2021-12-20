Украинка Елена Пех, которую удерживают в плену оккупанты, в критическом состоянии

Украинка Елена Пех, которую незаконно удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области в Снежнянской исправительной колонии №127, находится в критическом состоянии. Ей необходима срочная госпитализация.

Женщину незаконно задержали в Горловке в августе 2018 года и доставили в воинскую часть Донецка. Там ее пытали в течение 3 месяцев: применяли электроток, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали сознаться в "государственной измене".

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Из-за пыток развились болезни

Позже, 27 марта 2020 года, Пех таки обвинили в якобы государственной измене и заключили в тюрьму на 13 лет. Однако из-за жестоких пыток у нее стремительно развился ряд болезней:

артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функции 2 – 3 степени;

варикозное расширение вен ног;

хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене.

Пех нужна госпитализация

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, женщина не может ходить без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Также женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, стенокардию и нарушение зрения.

Пех нужна срочная госпитализация в отделение травматологии для оказания оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга,

– сообщила омбудсмен.

Денисова обратилась за помощью к руководству Международного комитета Красного Креста и координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер.

Все действия оккупантов в отношении Елены являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права,

– подчеркнула омбудсмен.

Что известно о Елене Пех

До ареста женщина преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу.

Также она была старшим научным сотрудником в Горловском художественном музее.

Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях.

В августе 2014 года выехала в Одессу, где занималась переводами.

Позже вынужденно вернулась на оккупированные территории, чтобы ухаживать за больной мамой.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Информирую о критическом состоянии здоровья гражданки Украины Елены Пех, которая незаконно удерживается органами оккупационной администрации России на временно оккупированной территории Донецкой области в Снежнянской исправительной колонии №127.

Елена была задержана в августе 2018 года в Горловке. Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей г. Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в "госизмене".

27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам заключения по обвинению в "государственной измене".

После нечеловеческих пыток у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функции 2 – 3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения.

Елене нужна срочная госпитализация в отделение травматологии для оказания оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга.

До ареста Елена Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее на должности старшего научного сотрудника. Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 года выехала в г. Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в ОРДО, г. Дебальцево, где ухаживала за больной инсультом мамой.

Все вышеназванные действия в отношении Елены являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно осуществить визит к Елене Пех, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, способствовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос о ее освобождении по состоянию здоровья.