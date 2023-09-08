Украинка в Осло случайно арендовала жилье у фаната Путина: ее встретил бюст Ленина и матрешки

Реальность такова, что фанатов Путина и всего российского можно встретить, пожалуй, в каждом уголке мира. На одного из таких натолкнулась украинка в Осло.

Ирина рассказала о не слишком приятной ситуации, в которую она попала. Во время своего визита в Осло по работе женщина снимала жилье. Каково было ее удивление от того, что она увидела внутри.

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Пророссийский интерьер ее поразил

Чтобы снять жилье в Норвегии, украинка воспользовалась популярным сервисом. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но то, что она увидела внутри, поразило ее не на шутку. Ведь ее ожидал чуть ли не "уголок русской культуры".



Как на сервисе для бронирования показывают это жилье / Фото "Обозреватель"

На подоконнике в доме Ирену ждал бюст Владимира Ленина. Принт постельного белья – русские матрешки. Понятно, что украинка все сфотографировала, чтобы поделиться тем, что увидела в Осло.



На подоконнике ее ожидал бюст Ленина / Фото "Обозреватель"

Ирина отметила, что фотографии, выложенные на сайте, не имеют ничего общего с увиденным. На них не было видно, что дом сдает фанат Путина. Она вспоминает, что можно было увидеть какую-нибудь статуэтку на подоконнике, но невозможно было угадать, что ею окажется бюст Ленина.

Украинка рассказывает, что из увиденного на фото ее смутил только ковер. Но остальные условия заставили ее остановить свой выбор именно в этом доме. Заметим, что путешествовала в Осло она не сама, а с двумя своими детками.



Постельное белье с матрешками / Фото "Обозреватель"

Заселилась поздно вечером, и каково же было мое удивление, когда я расстелила кровать, а там постель с матрешками! Утром, заварив кофе и открыв шторы в гостиной, я увидела... Ленина, который смотрел на меня с подоконника в своей бронзовой скульптуре,

– вспоминает Ирина.

Она решила связаться с владельцем апартаментов. Правда, он решил ее игнорировать. Ирина считает, что его поведение странное, а сам он не проявил уважения к человеку, арендующему у него жилье.

Наверное, считал мой вопрос не корректным. Но сдавать жилье с традиционными атрибутами России считаю не только неправильным, и не потому, что я украинка, а потому, что пропагандировать культуру агрессора, который 1,5 года ведет войну в центре Европы, недопустимо,

– возмущена Ирина.

К сожалению, адептов "русского мира" по всему миру достаточно много. Наша задача – бороться с ним. Если вы за границей, то старайтесь донести до местных жителей всю правду о военных преступлениях, совершенных Россией. Это очень важно.