Буквально 16 сентября правоохранители под Варшавой нашли в мусорнике тело младенца. В больнице роженицу спросили, где ребенок. Тогда она рассказала полиции, где оставила малыша.

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Что известно о трагедии в Польше

Следователи сообщили, что 18-летняя женщина приехала в Польшу 2 месяца назад и жила в рабочем общежитии.

Рожала между комнатой и ванной на втором этаже общежития... У нее произошло кровотечение, поэтому в ночь с воскресенья на понедельник (16 сентября – 24 Канал) ее госпитализировали. По дороге в больницу она оставила ребенка в мусорном баке,

– рассказала руководитель окружной прокуратуры Минск-Мазовецкого района Магдалена Вечорек.

По ее словам, вскрытие установило, что ребенок родился на 37 неделе беременности, живой и здоровый.

Мать ребенка заявила, что не знала о беременности и отрицает, что ребенок был живым. Ей назначат психиатрическую экспертизу.

Судмедэксперты еще не установили, что именно стало причиной смерти новорожденного. Пока не исключают асфиксию, кровотечение или простуду. Украинцам предъявили обвинение в детоубийстве, и после проведения психиатрической экспертизы квалификация деяния может измениться,

– написало издание.

Кроме роженицы, обвинения предъявили еще трем лицам:

сестре 18-летней девушки и ее парню,

двоюродному брату девушек.

Их задержали и подозревают в препятствовании следствию. По словам прокурора, они пытались скрыть следы родов. В частности, вытерли кровь и почистили матрас и отрицали факт родов.

Им запретили покидать Польшу.