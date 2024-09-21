Буквально 16 вересня правоохоронці під Варшавою знайшли у смітнику тіло немовляти. У лікарні породіллю запитали, де дитина. Тоді вона розповіла поліції, де залишила малюка.

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Що відомо про трагедію в Польщі

Слідчі повідомили, що 18-річна жінка приїхала в Польщу 2 місяці тому та жила в робітничому гуртожитку.

Народжувала між кімнатою та ванною на другому поверсі гуртожитку… У неї сталася кровотеча, тому в ніч з неділі на понеділок (16 вересня – 24 Канал) її госпіталізували. Дорогою до лікарні вона залишила дитину в сміттєвому баку,

– розповіла керівниця окружної прокуратури Мінськ-Мазовецького району Магдалена Вєчорек.

За її словами, розтин встановив, що дитина народилася на 37 тижні вагітності, жива та здорова.

Матір дитини заявила, що не знала про вагітність та заперечує, що дитина була живою. Їй призначать психіатричну експертизу.

Судмедексперти ще не встановили, що саме стало причиною смерті новонародженого. Наразі не виключають асфіксію, кровотечу або застуду. Українці висунули звинувачення у дітовбивстві, та після проведення психіатричної експертизи кваліфікація діяння може змінитися,

– написало видання.

Окрім породіллі, звинувачення висунули ще трьом особам:

сестрі 18-річної дівчини та її хлопцю,

двоюрідному брату дівчат.

Їх затримали та підозрюють в перешкоджанні слідству. За словами прокурора, вони намагались приховати сліди пологів. Зокрема, витерли кров і почистили матрац та заперечували факт пологів.

Їм заборонили покидати Польщу.