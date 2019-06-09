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      Украинка, которая очаровала Пабло Пикассо

      Сделано в Украине 62 Читати новину українською

      Ольга Хохлова – аристократка и балерина из Нежина. Именно она в 1918 году вышла замуж за знаменитого художника Пабло Пикассо. Вся французская богема обсуждала их союз, мол, красивая аристократка и балерина из труппы Сергея Дягилева таки не устояла перед чарами талантливого испанца.

      На время бракосочетания Пабло был не слишком богатым, но точно перспективен. Единственный, кто был против брака – мама художника Мария Руиз Пикассо. Она хотела видеть в невестках испанку. Тогда Пабло нарисовал для нее портрет, на котором его избранница изображалась настоящей испанкой.

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      Художник был настолько влюблен в Ольгу, что из ловеласа превратился в примерного семьянина. Она была его музой и главной натурщицей. Он рисовал и фотографировал ее, более того, сохранилось даже несколько кусков видео, на котором они гуляют.

      Все это время Пикассо рисовал в так называемом неоклассическом стиле. На этом настаивала Ольга, мол, хочет узнавать свое лицо. Он не спорил, тем более, что после Первой мировой войны публика неохотно принимала авангард. Рождение первенца Пабло подробно изображал на своих картинах. Ольга в них напоминала ренессансных Мадонн.


      Ольга была музой и главной натурщицей художника

      Покинув балет, она сосредоточилась на домашних делах: подбирала водителей и прислугу. Дом наполнялся дорогой мебелью, а в гардеробе художника стало появляться все больше классических костюмов.

      Ольге нравилось приглашать домой парижский бомонд, вести светские беседы, а вот мужчину все это пафос и роль Денди начинали понемногу угнетать. Пикассо как-то жаловался: "Она любит икру, пирожные и шампанское, а я – сосиски с фасолью".


      Пабло Пикассо с женой Ольгой

      Отношение к жене Пикассо изображал на полотнах. В какой-то момент жена стала выглядеть на рисунках совсем по другому. Ольга догадалась – у него появилась другая, а может и другие. Сцены ревности лишь увеличивали пропасть. Но когда любовница родила от Пикассо ребенка, Ольга решила уйти от мужа и послала документы на развод.


      Пикассо изменял жене

      Но Пикассо документов не подписал. Иначе ему бы пришлось отдать жене половину состояния, а на тот момент они были немалые. Следующие 20 лет он будет менять женщин, любовниц, натурщиц, а она будет оставаться законной женой.

      Такая неопределенная позиция негативно повлияет на ее психику, что вызовет тревожность, неврозы, депрессию. Она будет посылать Пикассо открытки и фотографии сына, так, будто они и дальше любящая семья. Ответы ни на одну так и не получит. Одинокая женщина постоянно жила в гостиницах, а ее сын тем временем работал у отца водителем.


      Семья Пикассо

      Об Ольге Хохловой было известно немного, пока ее внук Бернард не наткнулся на чердаке в ее дорожный сундук с письмами, фотографиями и личными вещами. Он собрал все картины и организовал выставки в нескольких странах, чтобы напомнить миру о первой музе Пабло Пикассо.

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      Теги: Новости Украины История Новости культуры Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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