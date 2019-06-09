Українка, що зачарувала Пабло Пікассо

Ольга Хохлова – аристократка та балерина з Ніжину. Саме вона у 1918 році одружилася з відомим художником Паблом Пікассо. Уся французька богема обговорювала їхній союз, мовляв, вродлива аристократка та балерина з трупи Сергія Дягілєва таки не встояла перед чарами талановитого іспанця.

На час одруження Пабло був не надто заможним, але точно перспективним. Єдиний, хто був проти шлюбу – мама художника Марія Руїз Пікассо. Вона хотіла бачити у невістках іспанку. Тоді Пабло намалював для неї портрет, на якому його обраниця змальовувалась справжньою іспанкою.

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Художник був настільки закоханий в Ольгу, що з ловеласа перетворився на зразкового сім'янина. Вона була його музою і головною натурницею. Він малював та фотографував її, ба більше, збереглося навіть кілька шматків відео, на якому вони гуляють.

Увесь цей час Пікассо малював у так званому неокласичному стилі. На цьому наполягала Ольга, мовляв, хоче впізнавати своє обличчя. Він не сперечався, тим більше, що після Першої світової війни публіка неохоче сприймала авангард. Народження первістка Пабло детально зображав на своїх картинах. Ольга у них нагадуватиме ренесансних Мадонн.



Ольга була музою і головною натурницею художника

Покинувши балет, вона зосередилася на домашніх справах: підбирала водіїв та прислугу. Дім наповнювався дорогими меблями, а в гардеробі художника почало з'являтися дедалі більше класичних костюмів.

Ользі подобалося запрошувати додому паризький бомонд, вести світські бесіди, а от чоловіка весь цей пафос і роль Денді починали помалу гнітити. Пікассо якось скаржився: "Вона любить ікру, тістечка й шампанське, а я – сосиски з квасолею".



Пабло Пікассо з дружиною Ольгою

Ставлення до дружини Пікассо зображав на полотнах. У якийсь момент дружина почала виглядати на малюнках зовсім по іншому. Ольга здогадалась – у нього з'явилась інша, а може й інші. Сцени ревнощів лише збільшували прірву. Але коли коханка народила від Пікассо дитину, Ольга вирішила піти від чоловіка й надіслала документи на розлучення.



Пікассо зраджував дружині

Але Пікассо документів не підписав. Інакше йому б довелося віддати дружині половину статків, а на той момент вони були чималі. Наступні 20 років він змінюватиме жінок, коханок, натурниць, а вона залишатиметься законною дружиною.

Така невизначена позиція негативно вплине на її психіку, що викличе тривожність, неврози, депресія. Вона надсилатиме Пікассо листівки та фотографії сина, так, наче вони й далі любляча сім'я. Відповіді на жодну так і не отримає. Самотня жінка постійно жила в готелях, а її син тим часом працював у батька водієм.



Сім'я Пікассо

Про Ольгу Хохлову було відомо небагато, доки її внук Бернард не натрапив на горищі на її дорожню скриню з листами, фотографіями та особистими речами. Він зібрав усі картини й організував виставки в кількох країнах, аби нагадати світу про першу музу Пабло Пікассо.