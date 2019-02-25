Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"

Появившись на экранах в 1989 году, "Спасатели Малибу" достигли неслыханной популярности. Зрители хорошо запомнили 20-летнюю Эрику Элениак из сериала. Только никто не догадывался, что у девушки украинские корни, а ее предки первые украинские эмигранты на территории Канады.

В 1891 году в Канаду прибыли первые официальные эмигранты из Галиции, среди которых был крестьянин из села на Ивано-Франковщине - Василий Илиняк. Одному было страшно отправляться в дальние странствия, и поехал с соседом. Украинцы уже и раньше обживали Северную Америку, но эти двое первыми вошли в официальные реестры.

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Мужчины получили по несколько гектаров земли, а через два года Василий забрал свою семью в Северную Америку. У него родилось семь детей, 51 внук и 62 правнука. Широкая ветвь Элениаков разрослась по всей Канаде. Одной из потомков отчаянного украинца стала Эрика.

Родившись в окрестностях Лос-Анджелеса, она уже с детства знала, что такое кастинги и съемочные площадки. В 12 лет ее ждала роль в фильме "Инопланетянин" Стивена Спилберга. Хотя она была эпизодической, но зрители запомнили юную актрису, а продюсеры уже были готовы забросать ее новыми предложениями. Но против ранней актерской карьеры выступила мама, считая, что школа на первом месте, а зарабатывать деньги можно и работая в кафе.



Эрика в фильме "Инопланетянин"

Получив аттестат, Эрика вполне наслаждалась свободой. В 1989 году она появилась на обложке "Playboy". Эта съемка привела ее на кастинг сериала о пляжных спасателях. После шести раундов отбора, обучения по плаванию, курсов оказания первой медицинской помощи ее пригласили сниматься в сериале "Спасатели Малибу".



Эрика в сериале "Спасатели Малибу"

Съемки проходили в январе, когда в Калифорнии средняя температура воздуха достигает 13 градусов. На пляже расставляли специальное освещение, чтобы создавать иллюзию жаркого лета. Сложнее всего давались съемки в океане. Отснявшись в двух сезонах, Эрика решила покинуть проект, а ее место заняла Памела Андерсон.

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Лицо Элениак было настолько узнаваемым, что ее часто приглашали в фильмы и сериалы. Сейчас актриса сосредоточилась на воспитании дочери и своими выступлениями привлекает внимание к теме психического здоровья.