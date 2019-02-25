Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"

З'явившись на екранах у 1989 році, "Рятувальники Малібу" сягнули нечуваної популярності. Глядачі добре запам'ятали 20-річну Еріку Еленяк з серіалу. Тільки ніхто не здогадувався, що у дівчини українське коріння, а її предки перші українські емігранти на території Канади.

У 1891 році до Канади прибули перші офіційні емігранти з Галичини, серед яких був селянин із села на Франківщині – Василь Ілиняк. Одному було лячно вирушати у далекі мандри, тож поїхав зі сусідом. Українці вже й раніше обживали Північну Америку, але ці двоє першими увійшли в офіційні реєстри.

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Чоловіки отримали по декілька гектарів землі, а через два роки Василь забрав свою родину до Північної Америки. У нього народилося сім дітей, 51 внук та 62 правнуки. Розлога гілка Єлиняків розрослася усією Канадою. Однією з нащадків відчайдушного українця стала Еріка.

Народившись на околицях Лос-Анжелеса, вона вже змалку знала, що таке кастинги та знімальні майданчики. У 12 років її чекала роль у стрічці "Інопланетянин" Стівена Спілберга. Хоч вона була епізодичною, але глядачі запам'ятали юну акторку, а продюсери вже були готові закидати її новими пропозиціями. Але проти ранньої акторської кар'єри виступила мама, вважаючи, що школа на першому місці, а заробляти гроші можна й працюючи у кафе.



Еріка у фільмі "Інопланетянин"



Отримавши атестат, Еріка сповна насолоджувалася свободою. У 1989 році вона з'явилась на обкладинці "Playboy". Ця зйомка привела її на кастинг серіалу про пляжних рятувальників. Після шести раундів відбору, навчання з плавання, курсів надання першої медичної допомоги її запросили зніматися у серіалі "Рятувальники Малібу".



Еріка у серіалі "Рятувальники Малібу"

Зйомки відбувалися у січні, коли у Каліфорнії середня температура повітря сягає 13 градусів. На пляжі розставляли спеціальне освітлення, аби створювати ілюзію спекотного літа. Найважче давались зйомки в океані. Відзнявшись у двох сезонах, Еріка вирішила залишити проект, а її місце зайняла Памела Андерсон.

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Обличчя Еленяк було настільки впізнаваним, що її часто запрошували у фільми та серіали. Зараз акторка зосередилась на вихованні доньки й своїми виступами привертає увагу до теми психічного здоров'я.