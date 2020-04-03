Украинка рассказала историю своего возвращения из Мексики: видео

31 марта в Украину вернулись 39 граждан из Мексики и Перу. Все они сначала летели по маршруту Лима-Канкун-Варшава. Впоследствии они уехали из Польши наземным транспортом, и пересекли государственную границу в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской области.

Сейчас все они придерживаются двухнедельной самоизоляции. Об этом в эфире 24 канала рассказала путешественница София Вовк. Она отметила, что, приняв решение уехать из Мексики и вернуться в Украину, понимала: 2 недели – это необходимость, ведь не хотела рисковать своей семьей.

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Девушка отметила, что большинство украинцев вылетали из Перу, и 4 – из города Канкун, что в Мексике. От перуанской группы ей стало известно, что до вылета в Украину они отсидели в Перу почти 2 недели в отеле на карантине в ожидании эвакуации.

Мексика была не такая резкая в своих решениях, там до сих пор открыты границы, впрочем, сейчас уже ужесточают карантинные мероприятия.

Обязательного карантина тогда еще не было. Поэтому я выходила, были определенные контакты, но старалась уже больше сидеть дома,

– сообщила София Вовк.

29 марта во время своего видеообращения к украинцам президент Владимир Зеленский подчеркнул, что отныне все, кто будут возвращаться из-за границы, будут находиться не в самоизоляции, а на обязательной двухнедельной обсервации.

Все 39 украинцев, которые 31 марта вернулись в Украину из Мексики и Перу, находятся сейчас именно на самоизоляции. По мнению Софии Волк, так произошло, потому что все они пересекали наземную границу во Львовской области, в пункте пропуска "Рава-Русская". И, возможно, на то время еще не была отработана процедура, что делать с гражданами, которые возвращаются наземным путем и куда их везти на обсервацию.

Она также рассказала, что на границе все украинцы подписали информированное согласие на проведение профилактических мер, то есть, дали однозначное согласие на самоизоляцию.Все они оставили свои адреса, где будут находиться во время самоизоляции, поэтому Пограничная служба имеет всю эту информацию.

Конкретно мой случай отличался от того, что я видела относительно других эвакуаций. Мы садились в самолет, когда был на пике скандал с украинцами, которые вернулись с Бали. Нас просили: "Люди добрые, ведите себя по-человечески". И мы же договаривались, что никаких истерик во время возвращения домой не будем устраивать. Мы понимали, что покидали территории стран в условиях, когда все границы закрыты, когда нет обычных регулярных рейсов, поэтому мы садимся в самолет только по спецдомовленістю наших посольств, дипломатов,

– отметила София Вовк.

Эвакуация и обсервация украинцев с Бали: кратко

Спецрейсами с Бали вернулись почти 360 украинцев. С самого начала с их участием начались различные скандалы – они утверждали, что власть принудительно заставляет их подписать согласие на обсервацию.



Их всех начали селить в гостинице "Казацкий " и "Пуща". Около 60 человек сбежали из обсервации. Интересно, что треть тех, кого вернули спецрейсами с Бали – люди, которые летели на отдых уже в условиях мировой пандемии и жестких ограничений. То есть они понимали, что без помощи государства даже не смогут вернуться.



Украинская власть предложила им несколько вариантов на выбор:

•оплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение условий самоизоляции и вернуться домой;

•бесплатно пожить в отеле "Казацкий", пока им не сделают ПЦР-тесты на наличие коронавирус;

•проживание в других отелях на период обсервации было платным.

Путешественница отметила, что когда садилась в самолет в Канкуне, то уже получила информацию от польского посольства, что планировался перелет до Киева, который не состоялся. Пассажирам сообщили, что этот рейс отменен.

По ее словам, было много неизвестной информации, но эвакуированные постоянно находились на связи с консулами, и это успокаивало.

Потому что можно истерить, и говорить, что нам никто ничего не помогает. Однако граждане, которые возвращаются домой в таких ситуациях, должны иметь терпение и понимание. Мы когда вылетели из Канкуна, не знали, как будем добираться домой. Была главная задача – по крайней мере попасть в Европу, оттуда уже ближе, ведь мы были на другом континенте,

– сообщила путешественница.

София Вовк отметила качество действий украинских консулов и дипломатов. В частности, она отметила посольство Украины в Мексике, на обслуживании которого – 5 стран: Мексика, Коста-Рика, Гватемала, Панама, Белиз, а также достаточно небольшой штат работников.

Путешественница выразила благодарность консулу Анне Пророк, которая занимается делами украинцев заграницей. Впрочем, девушка отметила, что возможностей возвращаться домой становится все меньше. Ведь есть такие страны, как Гватемала или Панама, где все закрыто, оттуда выбраться невозможно.

Поэтому речь идет уже и о финансовой поддержке, потому что люди застряли неизвестно на сколько, деньги заканчиваются. Также есть риски, что очень быстро там происходит распространение коронавируса.

Из моего опыта, наши консульства очень сильно помогают, дипломаты делают все возможное. Понятно, что чартеры туда никто не отправит, это страны, которые разбросаны по всему континенту. Нас прилетело 39, надеюсь, что удастся вернуть еще партию людей,

– рассказала София Вовк.



Разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала