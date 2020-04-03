Українка розповіла історію свого повернення з Мексики: відео

31 березня до України повернулися 39 громадян з Мексики та Перу. Всі вони спочатку летіли маршрутом Ліма-Канкун-Варшава. Згодом вони виїхали з Польщі наземним транспортом, і перетнули державний кордон у пункті пропуску "Рава-Руська" Львівської області.

Наразі всі вони дотримуються двотижневої самоізоляції. Про це в ефірі 24 каналу розповіла мандрівниця Софія Вовк. Вона відзначила, що, прийнявши рішення виїхати з Мексики і повернутися в Україну, розуміла: 2 тижні – це необхідність, адже не хотіла ризикувати своєю родиною.

Читайте також Не треба все зводити до грошей, – Кулеба пояснив, як МЗС допомагає українцям за кордоном

Дівчина відзначила, що більшість українців вилітали з Перу, і 4 – з міста Канкун, що в Мексиці. Від перуанської групи їй стало відомо, що до вильоту в Україну вони відсиділи в Перу майже 2 тижні в готелі на карантині в очікуванні евакуації.

Натомість Мексика була не така різка у своїх рішеннях, там досі відкриті кордони, втім, зараз вже посилюють карантинні заходи.

Обов'язкового карантину тоді ще не було. Тому я виходила, були певні контакти, але намагалася вже більше сидіти вдома,

– повідомила Софія Вовк.

29 березня під час свого відеозвернення до українців президент Володимир Зеленський наголосив, що відтепер всі, хто повертатимуться з-за кордону, перебуватимуть не на самоізоляції, а на обов'язковій двотижневій обсервації.

Всі 39 українців, які 31 березня повернулися в Україну з Мексики та Перу перебувають наразі саме на самоізоляції. На думку Софії Вовк, так сталося, тому що всі вони перетинали наземний кордон у Львівській області, пункті пропуску "Рава-Руська". І, можливо, на той час ще не була відпрацьована процедура, що робити з громадянами, які повертаються наземним шляхом і куди їх везти на обсервацію.

Вона також розповіла, що на кордоні всі українці підписали інформовану згоду на проведення профілактичних заходів, тобто, дали однозначну згоду на самоізоляцію.Всі вони залишили свої адреси, де перебуватимуть під час самоізоляції, тому Прикордонна служба має всю цю інформацію.

Конкретно мій випадок відрізнявся від того, що я бачила щодо інших евакуацій. Ми сідали в літак, коли був на піку скандал з українцями, які повернулися з Балі. Нас просили: "Люди добрі, поводьтеся по-людськи". І ми самі домовлялися, що ніяких істерик під час повернення додому не будемо влаштовувати. Ми розуміли, що покидали території країн в умовах, коли всі кордони закриті, коли немає звичайних регулярних рейсів, тож ми сідаємо в літак тільки за спецдомовленістю наших посольств, дипломатів,

– зазначила Софія Вовк.

Евакуація та обсервація українців з Балі: короткоНаразі спецрейсами з Балі повернулися майже 360 українців. Від самого початку за їхньою участю почалися різні скандали – вони стверджували, що влада примусово змушує їх підписати згоду на обсервацію.



Їх усіх почали селити у готелі "Козацький" і "Пуща". Близько 60 осіб втекли з обсервації. Цікаво, що третина тих, кого повернули спецрейсами з Балі – люди, які летіли "на відпочинок" уже в умовах світової пандемії та жорстких обмежень. Тобто вони розуміли, що без допомоги держави навіть не зможуть повернутися.



Українська влада запропонувала їм кілька варіантів на вибір:

•сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень за порушення умов самоізоляції і повернутися додому;

•безкоштовно пожити у готелі "Козацький", поки їм не зроблять ПЛР-тести на наявність коронавірусу;

•проживання в інших готелях на період обсервації було платним.

Мандрівниця зазначила, що коли сідала в літак у Канкуні, то вже отримала інформацію від польського посольства, що планувався переліт до Києва, який не відбувся. Пасажирам повідомили, що цей рейс скасовано.

За її словами, було багато невідомої інформації, але евакуйовані постійно перебували на зв’язку з консулами, і це заспокоювало.

Тому що можна влаштовувати істерику, і говорити, що нам ніхто нічого не допомагає. Однак громадяни, які повертаються додому в таких ситуаціях, мають мати терпіння і розуміння. Ми коли вилетіли з Канкуна, не знали, як будемо добиратися додому. Було головне завдання – принаймні потрапити в Європу, звідти вже ближче, адже ми були на іншому континенті,

– повідомила мандрівниця.

Софія Вовк наголосила на якості дій українських консулів та дипломатів. Зокрема, вона відзначила посольство України в Мексиці, на обслуговуванні якого – 5 країн: Мексика, Коста-Ріка, Гватемала, Панама, Беліз, а також достатньо невеликий штат працівників.

Мандрівниця висловила подяку консулу Ганні Пророк, яка займається справами українців закордоном. Втім дівчина зазначила, що можливостей повертатися додому стає все менше. Адже є такі країни, як Гватемала чи Панама, де все закрито, звідти вибратися неможливо.

Тому мова йде вже і про фінансову підтримку, тому що люди застрягли невідомо на скільки, гроші закінчуються. Також є ризики, що дуже швидко там відбувається поширення коронавірусу.

З мого досвіду, наші консульства дуже сильно допомагають, дипломати роблять все можливе. Зрозуміло, що чартери туди ніхто не відправить, це країни, які розкидані по всьому континенту. Нас прилетіло 39, сподіваюся, що вдасться повернути ще партію людей,

– розповіла Софія Вовк.



Різниця між карантином та самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу

