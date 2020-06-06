В США разгорелся скандал вокруг украинки Светланы Флом. Ей начали приходить угрозы после того, как она вызвала полицейских, чтобы пожаловаться на темнокожую женщину.

С чего все началось

Случай произошел еще 29 мая в одном из парков Нью-Йорка. Джана Гарсия (Janae Garcia) выложила несколько видео в Instagram. На них зафиксировано, как Светлана Флом вызывает полицию, заявляя, что женщина, которая ее снимает, угрожает ей.

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При этом, по словам Гарсии, Флом еще и обвинила ее в агрессии.

Это видео стало довольно вирусным и было быстро распространено в соцсетях.

Ход событий по версии украинки

Светлана Флом в комментарии PageSix убеждает, что все было не так. Беременная женщина с детьми пошла гулять в парк. Именно там на одной из скамеек она увидела женщину с мужчиной, которые курили травку. Она им за это сделала замечание, в ответ услышала оскорбления. Кроме того, убеждает Светлана, женщина бросилась на нее, несмотря на то, что сама украинка беременна и с ней были и другие ее дети.

Светлана убеждает, что вызвала полицию не из-за курения (что тоже запрещено), а именно из-за агрессивного поведения.

Кроме того, по ее словам, Гарсия снимала ее около 45 минут, зато выложила в сеть лишь куски видео, "чтобы изобразить ее расисткой". Поэтому она требует, чтобы женщина обнародовала все видео.

После того, как видео было опубликовано, Флом начала получать угрозы.

Сама Джана Гарсия на сообщения от журналистов не ответила.

Что известно о Светлане Флом

Светлана Флом – украинка, в 2007 году она уехала жить в США. Там она является ресторатором и совладелицей магазина Maison Vivienne. Она жена миллионера Гери Флома, бывшего руководителя Jaguar Land Rover Manhattan.

Протесты в США против расового неравенства

Стоит отметить, что история с Флом произошла на фоне охвативших США протестов против расовой дискриминации.