В США розгорівся скандал навколо українки Світлани Флом. Їй почали приходити погрози після того, як вона викликала поліцейських, щоб поскаржитися на темношкіру жінку.

З чого все почалося

Випадок стався ще 29 травня в одному із парків Нью-Йорка. Джана Гарсія (Janae Garcia) виклала декілька відео в Instagram. На них зафіксовано, як Світлана Флом викликає поліцію, заявляючи, що жінка, яка її знімає, погрожує їй.

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При цьому, за словами Гарсії, Флом ще й звинуватила її в агресії.

Це відео стало доволі вірусним та було швидко поширено в соцмережах.

Перебіг подій за версією українки

Світлана Флом в коментарі PageSix переконує, що все було не так. Вагітна жінка з дітьми пішла гуляти в парк. Саме там на одній з лавок вона побачила жінку з чоловіком, які курили травку. Вона їм за це зробила зауваження, натомість у відповідь почула образи. Окрім того, переконує Світлана, жінка кинулася на неї, попри те, що сама українка вагітна і з нею були й інші її діти.

Світлана переконує, що викликала поліцію не через куріння (що теж заборонено), а саме через агресивну поведінку.

Окрім того, за її словами, Гарсія знімала її близько 45 хвилин, натомість виклала у мережу лише шматки відео, "щоб зобразити її расисткою". Відтак вона вимагає, щоб жінка оприлюднила все відео.

Після того, як відео було опубліковано, Флом почала отримувати погрози.

Сама Джана Гарсія на повідомлення від журналістів не відповіла.

Що відомо про Світлану Флом

Світлана Флом – українка. Та у 2007 році вона виїхала жити до США. Там вона є ресторатором та співвласницею магазину Maison Vivienne. Вона дружина мільйонера Ґері Флома, колишнього керівника Jaguar Land Rover Manhattan.

Протести в США проти расової нерівності

Варто відзначити, що історія з Флом виникла, коли в США охопили протести проти расової дискримінації.