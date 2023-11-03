31 октября во вторник в Южной Флориде 29-летняя украинка Юлия Сторожук вышла из СИЗО под залог в 5000 долларов. Ранее женщина была отправлена под стражу за жестокое обращение с собственным сыном.

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Бросила на землю и била ногами

Инцидент избиения на камеру зафиксировал сосед украинки. Именно он вызвал полицию и передал видеозапись.

На нем видно, как женщина поднимает своего 3-летнего сына и бросает его на землю. А потом дважды бьет его ногами. Мать объяснила, что мальчик ее не слушался. Он хотел пойти на игровую площадку, но она отказала. Сторожук подчеркнула, что это был "единственный случай", когда она позволила своему гневу "одержать верх". Женщина заверила, что никогда раньше не обижала своего ребенка.

Также она рассказала, что прибыла в Южную Флориду год назад, убегая от войны в Украине, где работала стюардессой.

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