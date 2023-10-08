В Косовском районе Ивано-Франковской области мать избила 6-летнего сына. Ребенка доставили в больницу.

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У женщины четверо детей

27-летняя мать, вероятно, избила мальчика металлическим предметом. Ее доставили в отделение полиции.

Правоохранители установили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свои действия по отношению к ребенку он не смог.



На теле мальчика многочисленные гематомы / Фото полиции

В общей сложности у нее четверо детей. 8-летнего мальчика и 8-месячных двойняшек забрали полицейские. В настоящее время они также находятся в медицинском учреждении, однако впоследствии решат вопрос их местоположения.

Женщину уже привлекали к ответственности за ненадлежащее отношение к детям.

Сейчас ей грозит до трех лет заключения.

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