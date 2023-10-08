В Косовском районе Ивано-Франковской области мать избила 6-летнего сына. Ребенка доставили в больницу.
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У женщины четверо детей
27-летняя мать, вероятно, избила мальчика металлическим предметом. Ее доставили в отделение полиции.
Правоохранители установили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свои действия по отношению к ребенку он не смог.
На теле мальчика многочисленные гематомы / Фото полиции
В общей сложности у нее четверо детей. 8-летнего мальчика и 8-месячных двойняшек забрали полицейские. В настоящее время они также находятся в медицинском учреждении, однако впоследствии решат вопрос их местоположения.
Женщину уже привлекали к ответственности за ненадлежащее отношение к детям.
Сейчас ей грозит до трех лет заключения.
В Запорожье пьяная мать избила сына
- Женщина избила собственного годовалого сына, потому что тот капризничал во время купания. Горе-матерь не менее 4 раз ударила малыша руками и шнуром от бытовой техники.
- На лице малыша остались многочисленные следы от избиений.
- За совершенное многодетной матери грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.