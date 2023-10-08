У Косівському районі Івано-Франківської області мати побила 6-річного сина. Дитину доправили до лікарні.

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У жінки четверо дітей

27-річна матір, ймовірно, побила хлопчика металевим предметом. Її доправили до відділку поліції.

Правоохоронці встановили, що вона була у стані алкогольного сп'яніння. Пояснити свої дії щодо дитини вона не спромоглася.



На тілі хлопчика численні гематоми / Фото поліції

Загалом у неї четверо дітей. 8-річного хлопчика та 8-місячних двійнят забрали поліцейські. Зараз вони також перебувають у медичному закладі, проте згодом вирішать питання їхнього подальшого місця перебування.

Жінку вже притягували до відповідальності за неналежне ставлення до дітей.

Зараз їй загрожує до трьох років ув'язнення.

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