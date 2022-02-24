Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с заявлением после нападения России на Украину.

"Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", – говорится в заявлении министра обороны.

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"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь! Мы будем оперативно информировать о ситуации. Слава Украине", – подытожил министр.