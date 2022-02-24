"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", – йдеться в заяві міністра оборони.

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"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні", – підсумував міністр