Украинская армия – единственная в мире, отвечающая критериям НАТО, – Пионтковский

НАТО заявляет, что не принимает Украину в Альянс из-за якобы несоответствия критериям. Однако это совсем не так.

На самом деле, Организация Североатлантического договора боится Владимира Путина. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Украинская армия – единственная армия в мире, которая соответствует критериям НАТО", – подчеркнул Пионтковский.

Украина выполняет задачи НАТО

Он объяснил, что организацию создавали для того, чтобы остановить советскую, российскую агрессивную машину, которая угрожает свободным народам мира.

Никто, кроме украинской армии, сейчас не выполняет эту задачу,

– считает публицист.

В НАТО заявляют, что не принимают наше государство в Альянс из-за того, что оно, мол, не отвечает каким-то критериям.

Альянс боится Путина, – Пионтковский

"На самом деле Украину не принимают в НАТО, потому что они (страны Альянса – 24 канал) боятся путинской агрессии", – отметил Пионтковский.

Еще в 2008 году, когда встал вопрос членства Украины, глава Кремля запугал организацию ядерным шантажом и продолжает пугать до сих пор.

Пионтковский о критериях НАТО и Украине: смотрите видео