Становимся армией НАТО де-факто, – Кулеба и Столтенберг подчеркнули, что Украина все ближе к НАТО

Украинские военные сейчас являются самыми мощными в Европе и в силу способностей и принципов управления де-факто становятся армией НАТО. Украина все ближе и ближе подходит к НАТО.

Соответствующие заявления озвучили на совместной пресс-конференции генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед Советом Украина – НАТО в Брюсселе, передает с места событий корреспондентка 24 Канала София Назаренко.

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Генеральный секретарь Йенс Столтенберг со своей стороны сказал, что сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что "Украина все ближе и ближе к вступлению в НАТО" и добавил, что "солидарность с Украиной проявляется не только на словах, но и в действиях" – военной поддержке.

Украина все ближе к НАТО

"Эта встреча демонстрирует, что Украина двигается все ближе и ближе к НАТО. Мы обсудим, как можем поддержать ваш путь к членству. Все члены согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. И сейчас нам нужно обсудить путь вперед, усилия по реформированию и то, как НАТО может поддержать вас во введении этих реформ", – отметил Йенс Столтенберг.

Генсек в очередной раз выразил восхищение ВСУ, политическим руководством, народом Украины и мужеством, которое он демонстрирует с начала полномасштабного вторжения. В частности, отметил успехи на Севере, Востоке и Юге, подчеркнув, что это большие победы для Украины, и это результат жесткой решимости защищать свою страну.

Также Столтенберг заявил, что поддержка Украины важна в контексте понимания того, что новые вооруженные нападения России возможны.

В интересах Украины, а также в интересах нашей безопасности, чтобы Украина победила и оттеснила российские войска. Чтобы Украина победила как суверенная, независимая страна в Европе,

– подчеркнул Столтенберг.

Украинские войска де-факто становятся армией НАТО

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продолжил мысль генсека.

"Хотел бы подчеркнуть то, что вы только что сказали. Победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса", – сказал Кулеба.

По его словам, защищать Европу без Украины – "неблагодарное дело".

У нас сейчас самая мощная армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосвязанность с НАТО. Де-факто мы становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления,

– отметил министр.

Дмитрий Кулеба также отметил, что сегодня стартовало первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"И это, наверное, самая большая разница над тем, что было и есть сейчас. Если сравнить Комиссию Украина – НАТО и Совет Украина – НАТО", – добавил Кулеба.

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