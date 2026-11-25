Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет, а Украина вынуждена искать способы противостоять все более интенсивным атакам. В то же время уничтожение вражеских баллистических пусковых установок и охота на средства поражения – лишь часть этой борьбы. Украина должна тратить ресурсы на тактику, способную существенно изменить баланс сил.

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Военный эксперт Роман Свитан эксклюзивно для 24 Канала объяснил, почему Украине нужен принципиально иной подход к противостоянию российскому ракетному террору, сказал, на чем стоит сосредоточить усилия, как изменить логику ракетного противостояния и почему Москва может оказаться гораздо более уязвимой, чем привыкла считать.

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Почему охоты на пусковые установки баллистических ракет недостаточно

Западные партнеры задерживают поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot, в то время как Россия способна производить одну баллистическую ракету каждые пять часов.

В ответ Украина пытается уничтожать вражеские пусковые установки комплексов С-400 и "Искандер". Однако военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что этот подход является математически и стратегически проигрышным. Уничтожение одной пусковой установки "Искандера" снижает потенциал российских ракетных войск лишь на один процент, поскольку базовых установок в России около сотни, а еще полсотни постоянно перемещаются.

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Даже ликвидация десяти процентов пусковых установок оставляет девяносто процентов в рабочем состоянии. Ситуация с комплексами С-300 и С-400 еще сложнее, ведь их пусковые трубы производились тысячами. Поэтому тактика уничтожения средств поражения на территории России необходима, но недостаточна для перелома в войне.

Когда баллистика долетит до Москвы

Настоящим выходом из ситуации является создание и расширение собственной баллистической программы, в частности, проекта "Сапсан". Признаком того, что Украина серьезно готовится к ударам по столице России, является недавняя атака тридцати беспилотников на 821-й главный центр разведки космической обстановки страны-агрессора.

Этот радиотехнический узел отвечает за дальнее обнаружение баллистических угроз и является ключевым элементом противоракетной обороны Москвы. Российские зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности технически не способны самостоятельно обнаружить баллистическую ракету, падающую сверху.

Им требуется целеуказание от центров раннего предупреждения. Уничтожение штабов, оборудования и локаторов таких центров означает ослепление российской ПВО перед будущими ударами украинской баллистики.

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Отдельно стоит обратить внимание на украинскую баллистическую ракету FP-9 от компании Fire Point. В конце октября соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что эта ракета уже завершает финальные испытания. Ранее он также сообщал, что FP-9 будет легко попадать в цели в Москве.

Сколько баллистических ракет должна производить Украина в сутки

Для достижения паритета и прекращения российского террора Украине необходимо выйти на темпы производства хотя бы одной баллистической ракеты в сутки.

Тридцать ракет в месяц, нацеленных исключительно на военные и инфраструктурные объекты Москвы и пригородов, где сосредоточено более двадцати миллионов населения, кардинально изменят ход войны.

Москва – это огромный плоскостной ориентир, по которому сложно промахнуться. Вместо того чтобы тратить дефицитные западные ракеты-перехватчики на защиту от бесконечного потока российского железа, Украина должна перенести баллистический кошмар на территорию врага. Только прямая угроза жизни и комфорту тех, кто принимает решения, заставит Россию отказаться от дальнейших атак.

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Роман Свитан об украинской баллистике: смотрите видео

Что показывает пример Ирана

Главный тезис Свитана заключается в разнице в психологии агрессора и жертвы. Россия, начиная войну, планировала улучшить свои условия за счет захвата территорий и ресурсов Украины. Агрессор в принципе не рассчитывает на ухудшение собственного положения.

Именно поэтому удары по Белгороду, Ростову или Курску не дают стратегического эффекта – решения принимаются в Москве, которая считает себя неприкосновенной. Как только негативные последствия войны затронут непосредственно метрополию, агрессия прекратится.

Свитан приводит пример иранской обороны. Когда коалиция пыталась оказать давление на Иран ударами по инфраструктуре, страна выстояла благодаря рассредоточению управления. Но как только Иран применил свою баллистическую ракетную технику против ключевых баз США и объектов в Израиле, атаки на него прекратились. Страна с населением в девяносто миллионов человек, не имеющая современной авиации и с разрушенной ПВО, смогла остановить давление исключительно благодаря наличию баллистических ракет.