Уничтожать "Искандеры" еще до нанесения удара: почему Украине нужна собственная баллистическая ракетная система

Украина разрабатывает собственные баллистические системы для оперативного уничтожения российских "Искандеров" до их запуска. В то же время Россия наращивает производство ракет и дронов и пытается с помощью ударов по украинским предприятиям затормозить развитие ракетных программ.

Россия наращивает производство баллистических ракет и беспилотников, пытаясь усилить воздушные атаки по Украине. Из-за нехватки противоракет для Patriot Силы обороны Украины все активнее уничтожают российское вооружение еще до запуска, однако для более эффективных упреждающих ударов им нужна собственная баллистика.

Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, как украинские баллистические ракеты могли бы помочь уничтожать пусковые установки "Искандеров" в считанные минуты после их обнаружения. Он также рассказал о потерях российской армии, перспективах украинских ракетных разработок и деятельности российской разведки, которая пытается замедлить их производство.

Большие потери срывают планы российского наступления

Российская армия продолжает наступательные действия, однако потери личного состава остаются чрезвычайно высокими. Романенко ориентируется на оценку примерно в полтора миллиона общих потерь российских военных с начала полномасштабного вторжения, хотя не исключает расхождений в подсчетах.

Особую проблему для оккупантов представляет соотношение между количеством потерянных военнослужащих и темпами пополнения армии. По оценке эксперта, этот разрыв в последнее время увеличился.

Даже в этом месяце их потери выросли до 49 тысяч. И если напомнить, что они набирают не более 30 тысяч, то эта разница существенна,

– пояснил Романенко.

Ежедневные потери россиян, по его оценке, превышают полторы тысячи военных. Такие показатели затрудняют реализацию наступательных планов, особенно когда командование пытается одновременно удерживать позиции и продолжать штурмы.

Романенко считает, что российская наступательная кампания фактически не выполнила задачи, поставленные на 2026 год. Прежде всего речь идет о захвате всей Донецкой области, а также о территориальных претензиях Москвы в отношении Херсонской и Запорожской областей.

Все эти регионы Россия незаконно включила в свою Конституцию, хотя не контролирует их полностью. Невыполненные задачи, по оценке эксперта, российское командование уже фактически перенесло на следующий год.

Россия увеличивает количество и скорость воздушных атак

Проблемы на фронте не останавливают развитие российского ракетного вооружения. Примерно два года назад Москва перевела экономику на военные рельсы и начала быстро масштабировать проекты, которые считает наиболее эффективными для ведения войны.

Сначала россияне наращивали производство "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания, а впоследствии начали активно развивать их реактивные модификации. Теперь противник работает еще над одним видом воздушного вооружения, которое должно сочетать относительно невысокую стоимость с высокой скоростью полета.

Третье – это небольшие дешевые крылатые ракеты. Они поставили задачу разработать их с дальностью примерно до тысячи километров, высотой свыше семи тысяч метров и скоростью свыше 700 километров в час, почти до тысячи,

– рассказал военный эксперт.

Приведенные характеристики касаются задач, которые россияне ставят перед разработчиками. Параллельно Москва пытается увеличить количество баллистических ракет, учитывая ограниченные возможности украинской противоракетной обороны.

Романенко отметил, что Силы обороны Украины также наращивают потенциал противодействия воздушным угрозам. Однако количество противобаллистических ракет для Patriot остается недостаточным, поэтому возрастает значение ударов по объектам, обеспечивающим подготовку российских атак.

Украина пытается поражать предприятия по производству ракетных комплектующих, места сборки и хранения вооружения, а также объекты, через которые его доставляют к пусковым позициям. Отдельной задачей стало уничтожение ракет и пусковых установок непосредственно перед их применением.

Баллистика позволит уничтожать "Искандеры" до запуска

Романенко напомнил, что за предыдущий месяц министр обороны привел восемь примеров уничтожения российских "Искандеров" на пусковых площадках. Такие результаты свидетельствуют о работе украинских разведывательно-ударных комплексов, основу которых сейчас составляют беспилотники.

Для успешного поражения необходимо своевременно обнаружить перемещение российских ракетных комплексов и определить место, где они будут готовиться к запуску. Разведывательные дроны должны передать соответствующую информацию, а ударные средства – воспользоваться коротким промежутком времени, в течение которого установка остается доступной для атаки.

Однако у беспилотников есть существенное ограничение – скорость. Если российский комплекс готовится к запуску, даже своевременного обнаружения цели может оказаться недостаточно, чтобы ударный дрон успел ее уничтожить.

Для таких задач Романенко считает перспективной украинскую баллистическую ракету FP7, которую разрабатывает компания FirePoint.

Она нужна нам для создания такого разведывательно-ударного комплекса, при котором средства разведки будут выявлять перемещения или расположение этих ракет или пусковых установок. И за считанные минуты баллистическая ракета будет достигать и обезвреживать эти ракеты или пусковые установки. Потому что дроны – это хорошо, но они малоскоростные средства,

– пояснил Романенко.

Стоимость такого вооружения значительно выше, чем у обычных ударных беспилотников. По приблизительной оценке эксперта, ракета FP7 может стоить около 600 тысяч долларов, тогда как дрон компании FirePoint – ориентировочно 50 тысяч долларов.

У производителя также есть тяжелый беспилотник с боевой частью массой примерно 200 килограммов. Однако наличие мощной боевой части не решает проблему быстрого достижения цели, если речь идет о мобильной пусковой установке, которая может покинуть позицию.

Баллистические ракеты могли бы дополнить уже имеющиеся украинские средства разведки и поражения. Романенко также подчеркнул важность космической разведки, способной предоставлять информацию о расположении российских военных объектов.

Если бы Украина располагала соответствующими разведывательными данными и баллистическими ракетами, способными действовать на большей части территории России, возможности для упреждающих ударов были бы значительно шире. Эксперт считает, что это направление имеет перспективы развития, хотя пока Украина не обладает необходимым масштабом таких возможностей.

Украинская баллистика развивается, но есть проблема с масштабированием

Несмотря на значительные ожидания от собственной ракетной программы, Украина пока не демонстрирует массового применения баллистических ракет. Еще в начале осени обсуждалась возможность более активного использования отечественных разработок, однако публично известных запусков остается немного.

Романенко убежден, что украинская баллистика будет развиваться, но главным вопросом назвал объемы производства. Отдельные результативные применения не заменят системного наращивания ракетного вооружения, необходимого для противодействия российским атакам.

Эксперт отметил, что в украинских разработках наблюдается прогресс. В то же время он обратил внимание на проблему публичных обещаний относительно новых видов вооружения, их характеристик и сроков применения.

Особой осторожности, по его мнению, требуют заявления представителей компании FirePoint. Российская пропаганда активно использует их высказывания, в частности о крылатой ракете FP5 "Фламинго", вокруг которой уже возникали информационные споры.

В условиях войны необходимо достаточно четко увязывать информационное обеспечение любых процессов, особенно связанных с такими принципиально важными видами вооружения и их применением, которых ожидает наше общество. И здесь, на мой взгляд, у FirePoint не все в порядке,

– отметил военный эксперт.

Романенко считает, что государство должно активнее координировать обнародование информации о стратегических оборонных разработках. Он привел пример США и Израиля, где вопросы освещения военных программ имеют особое значение из-за возможных последствий для национальной безопасности и международных отношений.

В то же время важно ответственно относиться к обещанным результатам. Эксперт упомянул предыдущие проблемы с ожиданиями относительно "Фламинго" и отметил, что теперь значительное внимание привлекает перспективная баллистическая ракета FP7. Также он упомянул следующую ракетную разработку с дальностью 850 километров.

Помимо FirePoint, над украинскими ракетами работают государственные предприятия. Их разработки могут быть менее заметны в публичном пространстве, однако остаются важной частью развития собственного дальнобойного вооружения.

Российская разведка охотится на ракетные предприятия

Развитие украинской баллистики зависит не только от финансирования, производственных возможностей и технологий. Над новыми видами вооружения работают предприятия, инженеры и научные коллективы, деятельность которых представляет значительный интерес для противника.

Романенко обратил внимание на попытки России получать информацию о стратегических оборонных разработках Украины. Под угрозой находятся различные ракетные программы, в частности те, над которыми работают государственные структуры.

За всеми этими нашими компаниями, предприятиями, научными структурами, которые работают над реализацией ракетной программы, и не только, но и над сложными, тяжелыми видами вооружения, следит российская разведка. Она добывает данные и наносит удары, чтобы как минимум замедлить развитие. И это касается ряда программ, в частности развития нашего "Сапсана-2",

– рассказал эксперт.

"Сапсан-2" Романенко назвал дорогой, но необходимой для Украины ракетой. Ее возможности, по его мнению, нужны для развития ударного потенциала наряду с другими отечественными проектами.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо иметь широкий выбор средств для поражения военных объектов России. Это позволит использовать различные типы ракет и беспилотников в зависимости от поставленной задачи, расстояния до цели и времени, необходимого для нанесения удара.

Наиболее эффективным Романенко считает комплексное применение большинства доступных ударных средств. В такой системе баллистические ракеты должны дополнять разведку и беспилотники, обеспечивая быстрое поражение российских пусковых установок в тех случаях, когда времени на подлет дрона недостаточно.

Романенко об украинской баллистике: смотрите видео