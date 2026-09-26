"В удары по ТЭЦ можно играть вдвоем": что меняют новые возможности Украины в области дальнобойных возможностей

Украина постепенно расширяет возможности нанесения ударов по объектам в глубине России, а Москва все чаще сталкивается с последствиями войны уже на своей территории. Особенно болезненными для Кремля становятся атаки на столицу, энергетическую инфраструктуру и объекты, которые россияне долгое время считали надежно защищенными.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, как новые средства дальнего действия могут изменить структуру украинских атак и почему с приближением зимы география самой России может начать создавать для нее дополнительные проблемы.

Балистика может расчищать путь для других ударов

Новые средства поражения не обязательно должны использоваться для прямой атаки на Москву. Одним из вариантов может быть удар по системам ПВО, после чего другие ракеты или дроны получат больше возможностей проникнуть к намеченным целям.

Балистические ракеты могут использоваться не для ударов по Москве, а, например, для уничтожения систем ПВО. Тогда другие ракеты смогут спокойно и точно лететь туда, куда нужно. Это может быть комплексная атака,

– пояснил Загородний.

Такие операции требуют предварительного планирования: определения приоритетных точек, разведки и оценки плотности российской противовоздушной обороны вблизи конкретных объектов. В зависимости от этого можно комбинировать различные средства поражения и подбирать маршрут для последующих атак.

По моей информации, остались довольны тем, как прошли эти удары. Оно есть, оно летает. И это очень не нравится россиянам, потому что у Украины появляется все больше возможностей наносить удары по территории России,

– сказал политтехнолог.

Дальнейшее применение таких средств может сочетаться с дронами и другими компонентами комплексных атак, а конкретные цели и конфигурацию ударов определяют уже в зависимости от ситуации вокруг каждого объекта.

"Генерал Мороз" может сыграть против России

С приближением холодов к военным проблемам России добавляется еще и ее огромная территория. Что раньше Москва традиционно представляла как свое преимущество, в условиях проблем с энергетикой и логистикой может превратиться в дополнительную нагрузку.

Этой зимой "генерал Мороз" может оказаться на стороне Украины, потому что впервые в истории России ее большая территория работает против нее. У Украины есть средства, чтобы создать им очень серьезные проблемы, к которым они не готовы,

– подчеркнул Загородний.

Особенно уязвимой остается Москва, где удары уже затронули не только топливную, но и энергетическую инфраструктуру. Во время одной из атак удары пришлись и на ТЭЦ, обеспечивающую столицу, что показывает уязвимость объектов, критически важных для нормальной работы города.

Оказывается, в удары по ТЭЦ тоже можно играть вдвоем,

– сказал политтехнолог.

Для российских властей это особенно болезненно, ведь стабильность Москвы напрямую связана с ощущением контроля внутри страны. Чем чаще последствия войны доходят до столицы и ее критически важной инфраструктуры, тем сложнее поддерживать представление о ее полной защищенности.

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