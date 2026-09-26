Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, як нові далекобійні засоби можуть змінити побудову українських атак і чому з наближенням зими географія самої Росії може почати створювати для неї додаткові проблеми.

Балістика може розчищати шлях для інших ударів

Нові засоби ураження не обов'язково мають використовуватися для прямої атаки на Москву. Одним із варіантів може бути робота по системах ППО, після якої інші ракети чи дрони отримують більше можливостей пройти до визначених цілей.

Балістичні ракети можуть використовуватися не для ударів по Москві, а, наприклад, для знищення систем ППО. Тоді інші ракети можуть спокійно й акуратно летіти туди, куди потрібно. Це може бути комплексна атака,

– пояснив Загородній.

Такі операції потребують попереднього планування: визначення пріоритетних точок, розвідки та оцінки щільності російської протиповітряної оборони біля конкретних об'єктів.

Зверніть увагу! Тарас Загородній розповів про системні удари по російських НПЗ, проблеми Москви напередодні зими та пояснив, чому велика територія Росії може почати працювати проти неї самої. Детальніше – у повному матеріалі.

Залежно від цього можна комбінувати різні засоби ураження та підбирати маршрут для наступних атак.

По моїй інформації, були задоволені тим, як відбулися ці удари. Воно є, воно літає. І це дуже не подобається росіянам, тому що в України з'являється дедалі більше можливостей для уражень на території Росії,

– сказав політтехнолог.

Подальше застосування таких засобів може поєднуватися з дронами й іншими компонентами комплексних атак, а конкретні цілі та конфігурацію ударів визначають уже залежно від ситуації навколо кожного об'єкта.

"Генерал Мороз" може зіграти проти Росії

З наближенням холодів до військових проблем Росії додається ще й її величезна територія. Те, що раніше Москва традиційно подавала як власну перевагу, за проблем з енергетикою та логістикою може перетворитися на додаткове навантаження.

Цієї зими "генерал Мороз" може виявитися на боці України, тому що вперше в історії Росії її велика територія працює проти неї. В України є засоби, щоб організувати їм дуже великі проблеми, до яких вони не готові,

– наголосив Загородній.

Особливо чутливою залишається Москва, де удари вже зачіпали не лише паливну, а й енергетичну інфраструктуру. Під час однієї з атак ураження припало і на ТЕЦ, яка забезпечує столицю, що показує вразливість об'єктів, критичних для нормальної роботи міста.

Виявляється, в удари по ТЕЦ теж можна грати вдвох,

– сказав політтехнолог.

Для російської влади це особливо болісно, адже стабільність Москви напряму пов'язана з відчуттям контролю всередині країни. Чим частіше наслідки війни доходять до столиці та її критичної інфраструктури, тим складніше підтримувати уявлення про її повну захищеність.

Загородній оцінив нові далекобійні можливості України: дивіться відео