Росія виходить на новий етап війни на тлі дедалі більшого економічного тиску та системних ударів по її енергетичній інфраструктурі. Кремль одночасно шукає додаткові ресурси всередині країни, намагається втримати виробництво пального й посилює тиск на Україну та Європу.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, як удари по НПЗ, нові можливості України та позиція Китаю можуть вплинути на подальший перебіг війни. Він також розповів, чому найближча зима може стати для Росії особливо складною і які сценарії Кремль може розглядати далі.

Економічний зашморг та удари по НПЗ

Російський уряд дедалі гостріше шукає ресурси для продовження війни. У новому бюджеті передбачене підвищення податкового навантаження одразу за кількома напрямками, хоча ще незадовго до цього російське керівництво запевняло, що податки не зростатимуть.

Зміни стосуються самозайнятих, ПДВ на імпорт товарів, зборів із квитків для фінансування авіабудування, а також оподаткування надприбутків гірничодобувних компаній і виробників добрив. З 1 жовтня мають зрости й тарифи на ЖКГ, у середньому на 15 – 30%.

Поданий новий бюджет, де податки зростають на все, що тільки можливо. Скрізь іде масштабне зростання цін. Видно метання російського уряду – вони не знають, що робити наступного року,

– сказав Загородній.

Додатковий тиск створюють українські удари по російській нафтопереробці. Великі НПЗ атакують повторно після спроб відновити їхню роботу, а одним із важливих об'єктів залишається Омський завод, який поки допомагає Росії витримувати навантаження на виробництво дизелю.

Наближення зими лише ускладнює ситуацію. Для зимового пального потрібні не тільки достатні запаси дизелю та авіаційного гасу, а й справні установки, на яких їх можна змішувати. Подальші ураження НПЗ можуть створювати проблеми одразу на кількох ланках цього виробництва.

Росія все одно йде в зиму, і це означає, що у них виникне потреба в зимовому паливі. Треба мати працюючі установки, знайти достатньо авіаційного палива й дизелю. І з цим у росіян можуть виникнути проблеми,

– пояснив політтехнолог.

Системні удари по НПЗ вписуються і в ширшу логіку тиску на російську енергетику. Загородній не вірить у швидке енергетичне перемир'я, оскільки Москва вимагатиме поширити його і на Крим та інші тимчасово окуповані території, які Росія вважає своїми, попри те що Україна на такі умови не погодиться.

"Генерал Мороз" може зіграти проти Росії

Удари по Москві виявилися особливо чутливими для Кремля, адже російська столиця тривалий час сприймалася як територія, захищена від наслідків війни. Атака на Капотню створила проблеми з постачанням пального, а стабільність самої Москви має для російської влади окреме політичне значення.

Поява в України нових далекобійних можливостей розширює і варіанти побудови комплексних атак. Балістичні засоби можуть використовувати не обов'язково для удару безпосередньо по столиці, а для придушення російської ППО, після чого інші засоби ураження набудуть більше можливостей пройти до визначених цілей.

Балістичні ракети можуть використовуватися не для ударів по Москві, а, наприклад, щоб знищити системи ППО, які дають можливість іншим ракетам спокійно й акуратно летіти туди, куди потрібно. Це може бути комплексна атака,

– пояснив Загородній.

Такі операції потребують попередньої розвідки, визначення пріоритетних точок і оцінки щільності російської протиповітряної оборони. Поєднання різних засобів ураження дозволяє будувати атаку залежно від того, як захищений конкретний об'єкт.

Взимку до цього додається фактор величезних відстаней усередині самої Росії. Територія, яка десятиліттями вважалася однією з її переваг, за проблем з енергетикою та логістикою може створювати вже додаткове навантаження.

Цієї зими "генерал Мороз" може виявитися на боці України, тому що вперше велика територія Росії працює проти них. В України є засоби, щоб організувати їм дуже великі проблеми, до яких вони не готові,

– сказав політтехнолог.

Особливо це стосується Москви, де удари вже зачіпали не тільки паливну, а й енергетичну інфраструктуру. Так Україна демонструє, що відповідати на російські атаки на енергетику можна симетричним тиском на об'єкти всередині Росії.

У Кремлі можуть спробувати перенести тиск на Європу

Погіршення економічної ситуації Загородній пов'язує з ризиком нової ескалації з боку Росії. На його думку, одним зі способів змінити ситуацію для Кремля може стати посилення тиску вже безпосередньо на європейські країни. Найімовірнішим форматом він називає не класичне сухопутне вторгнення, а масоване застосування безпілотників.

Я не відкидаю атаки на Європу дронами. Я вважаю, що є три ймовірні точки – Польща, Литва та Німеччина, щоб спробувати хитнути Європу на свій бік,

– сказав Загородній.

Один із можливих сценаріїв може передбачати масований наліт на енергетичні об'єкти, після якого Москва спробує висунути політичні вимоги. Як приклад Загородній навів умовну атаку сотнями дронів на Польщу з подальшим ультиматумом щодо санкцій і допомоги Україні.

Умовно, залітає 500 дронів у Польщу, нищить енергооб'єкти, а потім їм кажуть: "Ми виставляємо ультиматум: знімайте санкції з Росії та припиняйте допомагати Україні". Приблизно так вони можуть діяти,

– пояснив політтехнолог.

Додатковим сигналом Москва може сприймати заяви з Європи про припинення українських ударів по російських НПЗ та можливе перемир'я в Чорному морі. Загородній вважає, що Кремль здатен трактувати подібну риторику як готовність частини європейських столиць уникати подальшої ескалації навіть ціною поступок.

Китай має важелі проти Росії, але не поспішає їх використовувати

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна не дала помітного зрушення щодо війни в Україні. Загородній не очікує принципової зміни китайської позиції, оскільки затяжна війна дає змогу Пекіну спостерігати, як Сполучені Штати та європейські країни витрачають великі ресурси.

Китай водночас має реальні інструменти впливу на Москву. Найсильнішим із них могла б стати торгівля, без якої становище російської економіки різко ускладнилося б.

Китайці можуть робити з Росією все, але вони не хочуть. Досить просто сказати: "Ми припиняємо торгівлю з вами, поки ви не закінчите війну". Тоді Росія теоретично могла б на щось піти через обвал економіки,

– сказав політтехнолог.

Пекін, однак, не бачить для себе потреби робити такий крок. Росія продовжує давати Китаю потрібний результат, тому змінювати нинішню модель відносин там не поспішають.

Чи має Китай важіль впливу? Має. Чи може його застосувати? Може. Чи хоче? Ні, не хоче, тому що його вигода полягає не в цьому,

– наголосив Загородній.

Сполучені Штати, навпаки, намагаються поступово розширювати власні можливості для тиску на Пекін. Одним із головних напрямків стає контроль над світовим нафтогазовим ринком, який Вашингтон розглядає як важіль у ширшому суперництві з Китаєм.

Китай зі свого боку використовує залежність Заходу від рідкісноземельних металів, однак американці намагаються поступово її скорочувати. Паралельно посилюється конкуренція за ринки, а європейські країни вже стикаються з великим напливом китайських товарів та автомобілів, що створює проблеми, зокрема для німецької автопромисловості.

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Загородній очікує, що Вашингтон чекатиме жорсткішої позиції Європи щодо китайських товарів. Якщо європейці підуть на підвищення мит, Пекін ризикує зіткнутися зі звуженням головних ринків, водночас США паралельно намагатимуться посилювати вплив на країни, які продовжують купувати російські нафту й газ.