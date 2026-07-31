На это в беседе с 24 Каналом указал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов, украинский авиатор Геннадий Хазан, пояснив, что сегодня россияне используют ракеты для С-400 не в качестве ПВО, а для обстрелов.

Украинская баллистика заставит Россию вновь перенастраивать С-400

Российская армия начала обстреливать Украину ракетами из ЗРК С-400, располагая запасами такого оружия. Враг, как отметил Хазан, перенастраивает их на баллистическую траекторию и нацеливает, в частности, на Киев.

Когда полетит украинская баллистика, они начнут экономить ракеты для ударов по суше, потому что это будет очень дорого, и будут переделывать их, чтобы противодействовать. Это должно привести к тому, что россияне перестанут использовать ракеты этого комплекса по земле,

– пояснил Хазан.

Он уточнил, что эти ракеты имеют боевую часть для уничтожения самолетов в воздухе, они приспособлены для ликвидации именно воздушных целей (то есть как ПВО). Украинский авиатор подчеркнул, что шрапнель, которую использует враг, обладает значительной кинетической энергией, поэтому следует быть максимально осторожным во время российских атак, поскольку как само оружие, так и его осколки представляют огромную опасность.

Если такая ракета попадает прямо в дом или помещение, это может привести к летальному исходу. Нужно делать все возможное, чтобы спасти себя, детей, пожилых людей,

– отметил Хазан.

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