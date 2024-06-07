"Украинская бронетехника" поставила для военных необходимые бронетранспортеры М113
Источник:"Украинская бронетехника"
"Украинская бронетехника" передала Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Ярость" бронетранспортеры модели М113. Поэтому техника уже помогает воинам на поле боя.
На вооружении Сил обороны Украины гусеничные бронетранспортеры М113 находятся еще с 2022 года. Техника очень хорошо показала себя за время полномасштабной войны в Украине и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.
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На сегодня это одна из самых распространенных боевых машин в мире. Сейчас она стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях.
"Украинская бронетехника" передала военным бронетранспортеры / Фото "Украинской бронетехники"
Как отмечает оборонно-промышленное предприятие, вес бронетранспортера – 11 440 килограммов. На нем могут передвигаться двое членов экипажа и 11 пассажиров.
Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уже используют технику на линии соприкосновения / Фото "Украинской бронетехники"
Мощность двигателя М113 – 265 л.с., скорость – 61 километр в час. Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62, лобовая часть – 12,7.
Бронетранспортеры в постоянной потребности на фронте / Фото "Украинской бронетехники"
Вооружение состоит из одного 12,7-миллиметрового пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительно защиты стрелка в турели. М113 также можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.
Бронетранспортеры М113 от "Украинской бронетехники": смотрите видео