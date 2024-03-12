"Украинская бронетехника" успешно провела испытания "Новатора" с БМ "ТАВРИЯ-14,5"

ООО "Украинская бронетехника" успешно провела испытания 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".

Об этом сообщили на фейсбук-странице предприятия. Также в "Украинской бронетехнике" добавили, что бронезащита боевого модуля соответствует уровню НАТО.

Читайте также "Украинская бронетехника" в десятки раз нарастила производство за последние два года

Что стоит знать о бронеавтомобиле "Новатор" с боевым модулем "ТАВРИЯ-14,5"

БМ "ТАВРИЯ-14,5" – это боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 миллиметра (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

Бронеавтомобиль с БМ "ТАВРИЯ-14,5" / Фото "Украинской бронетехники"

В "Украинской бронетехнике" отмечают, что БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, который позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением,

– отметили в сообщении.



Бронезащита БМ "ТАВРИЯ-14,5" соответствует уровню НАТО / Фото "Украинской бронетехники"

Заметим, что использование скоростных маневровых бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных.