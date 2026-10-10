О скором возвращении команды рассказал Дмитрий Литвин в своем комментарии, сообщает 24 Канал.

Что известно о результате визита?

Чиновник подтвердил, что визит завершился раньше, хотя первоначально был рассчитан на два дня. Консультации во Флориде не будут продолжены. Журналисты спросили, были ли переговоры, запланированные на субботу, 10 октября, отменены.

Не то чтобы отменили, просто первый (день – 24 Канал) получился длиннее и еще немного с другим привкусом,

– ответил Литвин.

Ранее журналист Алекс Рауфоглу писал, что переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось, и на следующий день дискуссий не будет. Несмотря на это, спецпредставитель президента США Стив Виткофф назвал разговор конструктивным.

В состав украинской команды входили Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Стороны успели обсудить подготовку к зиме, энергетическую устойчивость, экспорт зерна и долгосрочные гарантии безопасности Украины. Ранее сообщалось, что, кроме украинской делегации, в США находились и представители Европы.

Что известно о соглашении Трампа с Путиным?

Дипломатическое мероприятие проходило на фоне заявлений Дональда Трампа о договоренности с Владимиром Путиным по отмене санкций с российского дизельного горючего. Владимир Зеленский подверг резкой критике этот шаг, назвав его подарком Путину, который обеспечит агрессора миллиардами на продолжение боевых действий.

Напомним, что украинские переговорщики отправлялись в США для активизации дипломатии. Владимир Зеленский отмечал, что Вашингтон должен усиливать санкционное давление на Москву вместо поиска возможностей для экономического сотрудничества.