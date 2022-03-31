Такое мнение высказал Давид Арахамия. Он входит в украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Читайте также Лучший путь это сделать – отправиться на поле боя, – Зеленский о поучающих ВСУ

"Мы ничего не делаем без консультаций наших военных, потому что сейчас военные – номер один, наша опора. И если им что-то не нравится, мы просто это вычеркиваем. Мы все обсуждаем с военными, потом – с дипломатами, а уже потом что-то озвучиваем", – рассказал Арахамия.

По его словам, успехи украинской армии дают больше возможностей при переговорах с россиянами.

"Это оценки не нашей переговорной группы, а оценки наших Вооруженных сил. Когда ВСУ дают большие результаты, мы это берем и используем", – заявил Арахамия.

Следует отметить, что после того, как украинская армия начала контрнаступление на некоторых направлениях под Киевом, российская сторона заявила об "отводе" своих войск с киевского и черниговского направлений. Хотя украинские военные и международные партнеры предостерегают, что никакого отвода нет. Россияне просто отошли для реорганизации и пополнению запасов.