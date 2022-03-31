Таку думку висловив Давид Арахамія. Він входить в українську делегацію на переговорах з Росією.

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"Ми нічого не робимо без консультацій наших військових, тому що зараз військові – номер один, наша опора. І якщо їм щось не подобається, ми просто це викреслюємо. Ми все обговорюємо з військовими, потім – з дипломатами, а вже потім щось озвучуємо", – розповів Арахамія.

За його словами, успіхи української армії дають більше можливостей під час переговорів з росіянами.

"Це оцінки не нашої перемовної групи, а оцінки наших Збройних сил. Коли ЗСУ дають великі результати, ми це беремо і використовуємо", – заявив Арахамія.

Варто відзначити, що після того, як українська армія почала контрнаступ на деяких напрямках під Києвом, російська сторона заявила про "відведення" своїх військ з київського та чернігівського напрямків. Хоча українські військові та міжнародні партнери застерігають, що ніякого відведення немає. Росіяни просто відійшли для реорганізації та поповнення запасів.