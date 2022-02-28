Украинская делегация полетела на переговоры на польском вертолете, – Кравчук

Украина должна провести переговоры с Россией на украинско-белорусской границе. К месту встречи украинская делегация прибыла на польском вертолете.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Депутат заверила, что переговоры между Украиной и Россией еще не начались. Они держат связь с Давидом Арахамией, который отправился в составе украинской делегации.

Они еще летят на польском вертолете, потому что наша делегация понимала, что белорусы и россияне могут в любой момент предать и никто не собирался ехать напрямую через Полесье. Поэтому наша делегация поехала через Польшу,

– заявила Евгения Кравчук.

По ее словам, это дало Украине дополнительное время, чтобы взыскать дополнительную помощь в областные центры

Кравчук считает, что в течение часа – полутора переговоры начнутся.

Отметим, что Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

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