Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией

Члены украинской делегации прибыли на границу с Беларусью. Там запланированы переговоры между Киевом и Москвой.

Главная тема переговоров – немедленное прекращение огня. Кроме того, Россия должна вывести свои войска из Украины.

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Кто вошел в состав делегации

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия,

министр обороны Алексей Резников,

советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,

первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,

народный депутат Рустем Умеров,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Заметим, что из соображений безопасности состав украинской делегации не разглашался, пока она не добралась до места встречи. Кстати, на запланированную локацию политики добрались польским вертолетом.

По словам нардепа Евгении Кравчук, Киев понимал, что Москва и Минск могут в любой момент предать. Поэтому на границу делегация полетела через Польшу.

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