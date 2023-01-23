Об этом сообщила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Так, 18 коллег вместе с Еленой Хоменко были утверждены на заседании зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге (Франция), которая начала свою работу сегодня.

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Что известно о новой вице-президентке ПАСЕ

Вице-президентом ПАСЕ избрана народная депутат Украины Елена Хоменко. 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только что,

– написала Мезенцева.

Как стало известно, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которая формирует повестку дня и влияет на многие важные решения. Также она будет возглавлять заседание самого ПАСЕ в ближайшее время.



Мария Мезенцева с Еленой Хоменко / фото Марии Мезенцевой

Избран новый глава ПАСЕ

В ПАСЕ прошли выборы президента, в которых принимал участие украинский нардеп Александр Мережко. Украинский кандидат проиграл борьбу за президентское кресло представителю Нидерландов Тине Коксу.

Так, народный депутат Александр Мережко, представляющий фракцию "Слуга народа", получил всего 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи.

Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, представитель группы левых партий, получивший 175 голосов. Он был президентом ПАСЕ в 2022 году, и таким образом Кокс переизбран в первом туре.