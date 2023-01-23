Про це повідомила голова Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева. Так, 18 колег разом з Оленою Хоменко були затверджені під час засідання зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі (Франція), яка розпочала свою роботу сьогодні.

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Що відомо про нову віцепрезидентку ПАРЄ

Віцепрезиденткою ПАРЄ обрано народну депутатку України Олену Хоменко. 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно,

– написала Мезенцева.

Як стало відомо, представниця Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва увійде до складу БЮРО Асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Також вона буде очолювати засідання самого ПАРЄ найближчим часом.



Марія Мезенцева з Оленою Хоменко / фото Марії Мезенцевої

Обрано нового голову ПАРЄ

У ПАРЄ відбулися вибори президента, участь в яких брав український нардеп Олександр Мережко. Український кандидат програв боротьбу за президентське крісло представнику Нідерландів Тіні Коксу.

Так, народний депутат Олександр Мережко, який представляє фракцію "Слуга народу", отримав лише 44 голоси депутатів ПАРЄ на виборах президента Асамблеї.

Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, представник групи лівих партій, який отримав 175 голосів. Він був президентом ПАРЄ у 2022 році й таким чином Кокс переобраний у першому турі.